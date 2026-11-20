Iván Dumot, presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP) planteó que el Poder Ejecutivo ayude a las empresas vinculadas al Grupo Vázquez a que puedan retomar su actividad y conservar puestos de trabajo.

El proyecto de ley que ingresó al Senado prevé un régimen de administración temporal de hasta ocho meses para las sociedades vinculadas a Ueno Bank.

¿Qué dijo Dumot sobre las empresas vinculadas a Ueno Bank?

Dumot se refirió al tema en la conferencia de prensa del encuentro del Foro Multisectorial sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. El titular del CIP abrió la jornada en el Centro de Convenciones Mariscal López, donde el foro, integrado por más de 140 organizaciones, presentó una propuesta para recortar US$ 670 millones del presupuesto y reducir el déficit fiscal.

Consultado sobre la posible intervención del Estado en las empresas, Dumot marcó un límite y sostuvo que “un manejo permanente de manos del estado de empresas privadas no es una política que proponga un sector laboral”.

Qué prevé el proyecto de ley para las empresas vinculadas a Ueno Bank

La iniciativa del Poder Ejecutivo busca que las empresas sigan activas y que sus bienes mantengan su valor mientras el Banco Central del Paraguay (BCP) lleva adelante el procedimiento de resolución de Ueno Bank. El objetivo declarado es preservar esos bienes para que puedan servir para responder ante los depositantes y acreedores.

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El proyecto prevé un Consejo de Supervisión que identificaría a las empresas alcanzadas, designaría a sus administradores temporales y coordinaría los controles. También fija restricciones sobre las decisiones que los administradores pueden tomar respecto de ciertos bienes y establece reglas de transparencia para las operaciones.

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En qué etapa está el proyecto sobre Ueno Bank en el Senado

La iniciativa ingresó en la sesión ordinaria del miércoles 18 de noviembre y pasó a cuatro comisiones del Senado. El texto abre el debate sobre hasta dónde puede intervenir el Estado en empresas privadas y si hace falta un régimen especial cuando ya existen instituciones con atribuciones para administrar bienes intervenidos.

Según datos del Ministerio de Trabajo los afectados por contar con vículos laborales con las empresas del Grupo Vázquez y que siguen figurando legalmente en las planillas oficiales, involucra a unas 7.000 personas.

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