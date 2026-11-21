Conforme a una publicación del Ejército paraguayo en la red social Facebok, el entonces comandante del Ejército paraguayo, General de Ejército Manuel Rodríguez Sosa, participó en julio de 2024 del lanzamiento de la Alianza Estratégica entre el Ejército Paraguayo y la empresa itti, para la “digitalización de procesos dentro de la institución”.

“Este proyecto tiene como objetivo modernizar y optimizar los procedimientos internos del Ejército, utilizando tecnología de última generación para mejorar la eficiencia y la transparencia en sus operaciones”, señala la publicación del Ejército.

La nota indica que “la alianza” entre el Ejército paraguayo e itti “representa un paso importante en la transformación digital de la institución, permitiendo una mayor agilidad en la toma de decisiones y una mejor coordinación entre sus diferentes unidades”.

En la foto se observa al general Manuel Rodríguez Sosa acompañado del directivo de itti, Guillermo Vázquez Muniagurria y directivo del Grupo Vázquez. El pasado 16 de noviembre, las fiscalas Luz Guerrero y Yeimy Adle intervinieron el piso 27 de la exclusiva Torre Jacarandá, donde vivía Guillermo Vázquez Muniagurria, hermano de Miguel Vázquez. Todo el inmueble y sus obras de arte pasaronn a la Senabico.

El 9 de noviembre pasado, el presidente Pedro Alliana renovó la cúpula de las FF.AA. y nombró al Gral. de Ejército Manuel Rodríguez Sosa como comandante interino de las Fuerzas Militares, en reemplazo del Gral. de Ejército César Moreno Landaira, quien pasará a retiro.

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El martes 17 de noviembre, el Gral. Rodríguez Sosa asumió la Comandancia de las FF.MM. en un acto que presidió el presidente Alliana. El acto se realizó en la sede del Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejercito (CIMEE), en Mariano Roque Alonso.

El nuevo comandante de FF.MM. en su discuro, señaló que entre los principales desafíos que enfrenta el combate al crimen organizado transnacional, la lucha contra el terrorismo y contención de amenazas híbridas emergentes.

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Para estar a la altura de estas exigencias, Sosa Rodríguez habló de la necesidad de continuar adaptando las capacidades terrestres, fluviales y aéreas mediante la incorporación de tecnología, equipamiento y capacitación continua.

¿Qué respondió el comandante Rodríguez Sosa?

Consultado sobre si la institución castrense firmó un acuerdo con itti en el 2024, el comandante del Ejército paraguayo de ese entonces y actual jefe de las FF.MM. Gral. de Ejército Manuel Rodríguez Sosa, contestó: “No se firmó ningun acuerdo ni mucho menos convenio. Esa es una visita para conocer tecnología nada mas y escuchar una presentación. Se suele hacer con muchas empresas incluso internacionales”.

El comandante de las FF.MM., agregó: “Es o fue la presentación de un proyecto ... pero para conocer tecnología como le explique. Pero no hubo firma pertinente ni compromisos ni nada por el estilo. Solamente dar conocer lo que se podría hacer”.

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Itti, los contratos con el Estado y la “planilla” de Vázquez

Tras la caída de Ueno Bank, seis empresas vinculadas al Grupo Vázquez acumulan G. 287.630 millones en adjudicaciones del Estado, de acuerdo con los datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Cinco instituciones del Estado concentran casi el 78% de ese monto y ahora deberán evaluar qué ocurrirá con los contratos que siguen vigentes.

Itti forma parte del conglomerado de empresas del Grupo Vázquez, liderado por Miguel Vázquez Villasanti, actualmente imputado y con prisión preventiva en la exTacumbú, al ser sindicado por la Fiscalía en la caída de Ueno Bank tras su colapso e intervención por el Banco Central del Paraguay, al detectar grado de líquidez por debajo de las normas vigentes y de millonarios préstamos entre empresas vinculadas.

El 4 de noviembre pasado, al día siguiente de la caída de Ueno, en el allanamiento a la lujosa vivienda de Miguel Vázquez, el equipo fiscal encontró un documento que revela presuntas maniobras para que la firma Itti gane contratos públicos por US$ 241 millones. El documento expone licitaciones con la Senad, Dinac y Mitic a través del Parque Tecnológico Itaipú.

La caída de Ueno arrastró al expresidente Santiago Peña, destituido en un juicio político del Congreso por mal desempeño de funciones. Actualmente el exmandatario está imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Peña está con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue.

El 12 de noviembre pasado, el considerado como “segundo” de Miguel Vázquez, César Astigarraga, se presentó ante la Fiscalía. El CEO de la empresa Itti, integrante del conglomerado de Ueno Bank y que fue utilizada dentro del esquema para el vaciamiento, era buscado desde el 5 de este mes.

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Equipos de Inteligencia para Senad, marcado como prioridad, según agenda de Vázquez

La planilla incautada en la residencia de Miguel Vázquez se detalla licitaciones que involucraban a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), con diferentes montos por proyecto, que totalizan 241 millones de dólares.

El primero proyecto que figura en el documento incautado está a nombre de la Senad y figura como “prioridad”, por el monto de US$ 8.000.000, para equipamiento de inteligencia destinado a la institución, tanto estratégico como táctico. Incluye equipamiento para Mburuvicha Róga (cámaras e inhibidores), según el documento.

En la casilla denominada “partners para este negocio”, se detalla lo siguiente: “estamos asociados a empresas israelíes de primer nivel para este proyecto como Septier para lo que es interceptación de llamadas que ya lo usa Min Interior hace años.”

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A continuación se señala que el proyecto está pendiente de avanzar en PTI y que ya cuentan con el pliego completo que fue acordado por Senad y Mitic.

El punto sumamente llamativo es que la planilla contiene un casilla denominada “Acción”, donde se resalta que en el proyecto de compra de equipos para Senad se debe “presionar para que PTI avance con la adquisición y llamado de lote completo. Se ahora USD 1.5 millones respecto al presupuesto inicial y con mayor equipamiento (SIC)”, puntualiza el documento.

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Proyecto para proveer tobilleras electrónicas, sin ser favoritos

El segundo proyecto que figura en la planilla incautada es para provisión de tobilleras electrónicas por US$ 10.000.000, incluido el software y servicio de monitoreo. Resalta que Itti se va a presentar en consorcio con la empresa SIT, cumpliendo con todas las condiciones del pliego.

Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero de Ueno Bank, detenido tras el inicio del “procedimiento de resolución” de la entidad bancaria.

En este proyecto se señala que Itti tendrá como partner a Fennix Global, una empresa con éxito en la implementación del dispositivo de control en la región.

También se detalla que la apertura de ofertas estaba prevista para el lunes 4 de noviembre, si es que no se prorroga; y que se debía considerar la oferta de Itti. “Vamos a ir competitivos pero no somos los favoritos”, resalta la planilla en este proyecto.

Radares por casi US$ 200 millones

En el documento figuran también dos proyectos para provisión de radares, uno para la Dinac y otro para militares (Fuerza Aérea), por las sumas de US$ 180.000.000 y US$ 16.000.000, respectivamente.

La planilla resalta, en ambos proyectos, que se debe conocer las “posibilidades de poder ser una opción para este negocio.”

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En el caso de los radares para la Dinac, se puntualiza que Itti tendrá como partner a GETS Systems, empresa israelí de tecnología de radares y comunicaciones satelitales.

Respecto al proyecto para proveer radares a la Fuerza Aérea, el documento indica que existe posibilidad de asociarse a Darío Karmel, que representa a la empresa de defensa italiana Leonardo, uno de los principales jugadores de la industria a nivel mundial.

Infraestructura para torres del Gobierno y equipos para el Ejército

Los últimos dos proyectos que se visualizan en el manual para, presumiblemente, establecer maniobras a favor de la firma Itti tienen que ver con provisión de infraestructura para las tres Torres del Gobierno, ubicadas en la Costanera de Asunción, por el monto de US$ 7.000.000; y sistemas de telecomunicaciones para el Ejército, por la suma de US$ 20.000.000, según detalla el documento incautado.

Respecto al proyecto para las Torres de Gobierno se indica la compra por medio de Itaipú, que está en proceso de licitación y prevista para inicios de noviembre. Es decir, en el presente mes.

“Necesitamos cambiar algunas especificaciones para que podamos nivelar las condiciones y bajar el costo porque está sobredimensionado en costos”, resalta en el campo de Acción la anotación sobre dicho proyecto.

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En cuanto a la provisión de sistemas de telecomunicaciones para el Ejército, la planilla resalta que Itti tendría como socia a la firma israelí Elbit System; y que se debe “comunicar que estamos atrás de ese negocio y tenemos la mejor solución para el mismo”, de acuerdo con la anotación en la casilla de Acción.