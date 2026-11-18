El Banco Nacional de Fomento (BNF), presidido por Manuel Ochipintti Dalla Fontana, hizo oficial la cancelación de la licitación para la adquisición de su core bancario (ID 480.207), por el precio referencial de G. 135.853 millones (US$ 22,7 millones). La decisión fue adoptada por el Directorio mediante la Resolución N.º 15, que aprobó el dictamen del Comité de Evaluación Ad Hoc N.º 3/2026.

La resolución se produjo en respuesta al fallo de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que hizo lugar a la protesta de la firma Softshop S.A., presidida por Juan Manuel Cazenave, anuló la calificación técnica que la había descalificado cuando todavía estaba Itti en carrera y ordenó reevaluar las propuestas.

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Sin embargo, en lugar de cumplir con la revisión objetiva de la competidora excluida, las autoridades del BNF optaron por cancelar el concurso.

Esto es lo que dijo el Comité Evaluador

En el dictamen CEO AD HOC N.º 3/2026, disponible en el portal de la DNCP desde esta mañana, los evaluadores estatales admitieron que Itti S.A.E. —oferente única tras la descalificación de su rival— sufrió allanamientos fiscales, incautación de equipos y el despido de su personal tras el estallido del caso Ueno Bank SA, concluyendo que desde el 5 de noviembre de 2026 la firma resultó “no adjudicable”.

Los evaluadores fueron Guillermo Acevedo González, Isaac Pablo Capdevila Núñez, Diana Beatriz Amarilla Vega, Diego Nicolás Popoff Fuscaldo, Juan Carlos Abdala Ávila. Asimismo, Silvia Mariel Alcaraz Heredia figuraba como coordinadora en dictámenes anteriores, pero en este informe final se consignó su ausencia por participación en un congreso internacional.

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No obstante, en lugar de calificar a Softshop S.A., el BNF invocó el Artículo 57, inciso c) de la Ley N.º 7021/2022 de Suministros y Contrataciones Públicas por supuesto “daño o perjuicio a la contratante” y canceló el llamado.

La resolución está firmada por Ochipintti, además de los miembros de directorio Hugo Mariano Díaz Vera, Lourdes Magdalena Quintana González, Gerardo Manuel González Báez y Carlos Augusto Ávalos Matiauda.

Asimismo, refrendó el documento Rocío Leiva Fernández en su carácter de encargada de Despacho de la Gerencia de Área Secretaría del Directorio.

Tres licitaciones anuladas tras beneficiar a Itti

Esta determinación constituye el tercer fracaso consecutivo en el intento del BNF por renovar su sistema central, en un historial marcado por decisiones que han favorecido sistemáticamente a Itti. Estos fueron los antecedentes:

Primer llamado de 2024 (ID 445.258): ITTI S.A.E. fue descalificada por omitir un documento obligatorio. Inmediatamente, el BNF excluyó a Softshop S.A. por un detalle de forma y canceló el concurso.

Segundo llamado de 2025: El comité volvió a descalificar a Softshop S.A. en la fase técnica, dejando sola a Itti con una oferta de G. 136.000 millones . Antes de adjudicar, el BNF canceló el llamado alegando que debía incorporar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) exigidas por el BCP .

Tercer llamado en 2026 (ID 480.207): Por Resolución N.º 4 (Acta 69 del 30 de septiembre de 2026), el BNF descalificó a Softshop S.A. por 30 requerimientos (1,5 puntos sobre 100), otorgó 97,69 puntos a ITTI S.A.E. y la dejó lista para la oferta económica. Tras la orden de la DNCP y la prisión de los ejecutivos del Grupo Vázquez, el banco canceló la licitación.

Créditos, negocios estatales y nexos políticos

Paralelamente, el favoritismo hacia la tecnológica del Grupo Vázquez coincidió con un estrecho vínculo financiero. Según la Comisión Nacional de Valores (CNV), el BNF actuó como prestamista de ITTI S.A.E., otorgándole tres créditos por G. 48.515 millones originales, con un saldo de G. 48.253 millones al cierre de 2025. El banco pretendía adjudicar US$ 22,7 millones a su propia deudora.

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Asimismo, durante el gobierno del ahora expresidente Santiago Peña, los contratos de ITTI S.A.E. con el Estado se triplicaron hasta superar los G. 17.500 millones, obteniendo adjudicaciones en el BNF y diversas instituciones públicas. El propio Peña fue socio comercial del holding y declaró inversiones en Itti hasta marzo de 2025.

Las conexiones alcanzaron la estructura del banco: la exgerente de ITTI S.A.E., Laura Adriana Brítez Roa, fue contratada como asesora de tecnología del BNF, mientras el mandatario nombró en el Directorio a Gerardo Manuel González Báez —hermano del apoderado de la ANR— antes de avalar los dictámenes favorables a la firma investigada por la Fiscalía.

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¿BNF quiere absorber lo que quedó de Itti?

En medio del entramado de la licitación del core, en los últimos días surgió una versión extraoficial en el sector financiero que señala que el BNF estaría analizando un mecanismo para absorber la estructura informática de ITTI S.A.E..

La maniobra supuestamente buscaría compensar el “clavo” financiero de los créditos impagos otorgados a la tecnológica y a firmas vinculadas a ueno bank S.A.. Además, circulan versiones sobre supuestas transferencias que llegó a hacer el citado banco a autoridades de la banca estatal.

Ante estas versiones, este diario contactó directamente con el presidente del BNF, Manuel Ochipintti, vía mensaje, y le consultó al respecto. Prometió responder luego de una reunión, aunque no lo ha hecho hasta el cierre de esta nota.