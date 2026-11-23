El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 enfrenta fuertes cuestionamientos en el Senado. Tras una reunión reservada con el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, el presidente de la Comisión de Hacienda, Silvio “Beto” Ovelar, confirmó a la prensa que se analiza un recorte de hasta US$ 80 millones al programa Hambre Cero.

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez, en conversación con ABC, advirtió que los ajustes podrían afectar a hospitales y trabajadores públicos, además de agravar las dificultades de instituciones que ya cuentan con pocos recursos.

PGN 2027: recortes y cuestionamientos

La discusión presupuestaria se intensifica después de que la Cámara de Diputados aprobara un PGN de aproximadamente US$ 25.400 millones, con una reducción de US$ 260 millones respecto a la propuesta original del Poder Ejecutivo.

Este lunes, durante la sesión extraordinaria reservada de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, los legisladores expusieron sus objeciones al ministro de Economía. Sin embargo, según Martínez, la reunión terminó sin acuerdos concretos sobre posibles modificaciones al proyecto.

La sesión extraordinaria del Senado para tratar en el pleno el PGN 2027 está prevista para este jueves 26, según se informó.

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Hambre Cero: plantean reducir a 155 días el servicio de alimentación escolar

Uno de los principales cambios bajo análisis afecta al programa Hambre Cero. Ovelar reveló que existe una propuesta del Ejecutivo para reducir los días de provisión de alimentos en las escuelas y obtener un ahorro de entre US$ 70 millones y US$ 80 millones.

La iniciativa contempla el inicio del servicio el 1 de marzo y su finalización entre fines de octubre y principios de noviembre. También prevé excluir la Semana Santa y otras jornadas de escasa asistencia estudiantil. “Estamos hablando de reducir a 155 días, con lo cual se tendría un ahorro muy importante en un orden de US$ 70 u 80 millones aproximadamente”, explicó Ovelar.

El parlamentario aclaró que la propuesta todavía debe pasar por el debate legislativo. Por tanto, el monto del ahorro y la cantidad de días de alimentación escolar no constituyen una decisión definitiva.

Ovelar cuestiona el catering de Hambre Cero y propone cocinar en escuelas

El costo de los contratos de provisión de alimentos también forma parte de la discusión. Ovelar reconoció que existen objeciones al sistema de catering y a la concentración del servicio en manos de un proveedor. “Evidentemente hay objeciones con respecto al servicio de catering, donde una empresa en particular es la que tiene prácticamente el monopolio”, afirmó.

Como alternativa, el senador mencionó el fortalecimiento del proyecto de preparación de alimentos dentro de las escuelas. A su criterio, esta modalidad podría disminuir los costos del programa y generar puestos de trabajo. No obstante, aún no existe una definición sobre cuánto dinero permitiría ahorrar ese sistema ni sobre el alcance de su eventual aplicación.

Estos datos proveídos por el senador Ovelar, fueron reforzados por el ministro del MEF, Óscar Lovera quien aclaró al termino del encuentro que todavía no existe una decisión definitiva al respecto y que el análisis requiere coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), ente encargado de la ejecución del programa.

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Senadora advierte que los recortes del PGN 2027 podrían provocar una crisis

La senadora Esperanza Martínez cuestionó la forma en que el Ejecutivo distribuyó los ajustes presupuestarios. Según explicó, los recortes se plantean mediante porcentajes generales, sin evaluar las necesidades particulares de cada organismo.

La legisladora sostuvo que este mecanismo puede perjudicar especialmente a las instituciones que prestan servicios sociales y que ya tienen recursos insuficientes. “Yo veo un panorama bastante desafortunado para el 2027. Esto va a dar la crisis, sobre todo el tema de los trabajadores”, advirtió en entrevista con ABC Color.

Martínez consideró que el Gobierno debe diferenciar los gastos administrativos de aquellos destinados a servicios esenciales para la población.

Recortes a hospitales, niñez y mujeres: cuestionan criterios del Ejecutivo

La senadora puso como ejemplo las diferencias entre los gastos de protocolo de las autoridades y los recursos destinados a la alimentación de pacientes hospitalizados o personas privadas de libertad.

También cuestionó que se apliquen porcentajes similares de reducción a organismos con presupuestos muy distintos, como los encargados de obras públicas y aquellos que atienden a sectores vulnerables.

“No es lo mismo cortar alimentos del catering de protocolo del presidente de la República, con su gasto reservado, que cortar el alimento para los hospitales o el alimento para las cárceles”, expresó.

Martínez señaló que las instituciones responsables de la atención a la niñez indígena, las mujeres y la salud pública ya enfrentan limitaciones económicas. Por ello, advirtió que una reducción uniforme podría afectar directamente los servicios que reciben los ciudadanos.

A su criterio, el ajuste debería partir de un análisis individual de las funciones y necesidades de cada institución.

Funcionarios públicos: alertan sobre recortes a bonificaciones y adicionales

Otro punto de preocupación es la reducción de remuneraciones extraordinarias y bonificaciones de los funcionarios públicos.

Ovelar explicó que algunos de estos pagos corresponden a tareas específicas, por lo que una eliminación general podría perjudicar a trabajadores que cumplen funciones especiales. “Entendemos que tenemos que ajustarnos los cinturones, pero que no vaya en detrimento también de derechos adquiridos del funcionario público”, manifestó.

Martínez coincidió en que los ajustes deben considerar la naturaleza del trabajo. Citó el caso del personal sanitario, que recibe pagos adicionales por turnos nocturnos y otras responsabilidades.

La legisladora cuestionó que estos beneficios puedan sufrir recortes sin una evaluación de las condiciones laborales de médicos, enfermeras y camilleros.

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Universidades públicas reclaman US$ 11 millones y Senado promete revisar ajustes

Las universidades públicas también forman parte de los sectores afectados por el proyecto aprobado en Diputados. Según el reclamo expuesto durante la entrevista, estas instituciones registran recortes por US$ 11 millones y solicitan la restitución de los recursos.

Ovelar reconoció la necesidad de revisar las asignaciones para la educación superior, especialmente por el atraso salarial de sus docentes. “Los docentes universitarios son los docentes que han sido relegados hace muchísimo tiempo en su nivelación salarial”, afirmó.

El presidente de la Comisión de Hacienda recordó que los docentes de la educación escolar básica recibieron un incremento salarial acumulado de aproximadamente 139% durante siete años, mientras que el sector universitario no tuvo el mismo tratamiento.

Por ese motivo, consideró que las universidades merecen una evaluación diferenciada durante el estudio del PGN 2027.

Senado apunta a recortes en el MITIC y hasta en el propio Congreso

La posibilidad de nuevos ajustes también alcanza a otras instituciones del Estado. Ovelar señaló que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) figura entre los organismos que podrían sufrir reducciones presupuestarias.

El legislador tampoco descartó que el Congreso Nacional deba revisar sus propios gastos. “El Congreso también tendría que hacer un trabajo de lipoaspiración presupuestaria”, sostuvo.

Sin embargo, ante la consulta sobre una eventual reducción de la dieta parlamentaria a G. 32 millones, respondió que esa decisión depende de sus colegas. El senador también mencionó la posibilidad de recortes en las gobernaciones, aunque no precisó montos ni las partidas que resultarían afectadas.

PGN 2027: reunión con Economía terminó sin acuerdos, según Martínez

La sesión reservada dejó posiciones distintas sobre el alcance de los ajustes. Mientras Ovelar defendió la necesidad de revisar las partidas presupuestarias por institución, Martínez cuestionó la falta de respuestas concretas del MEF.

La parlamentaria sostuvo que el encuentro permitió a los senadores exponer sus críticas, pero no hubo compromisos para modificar los recortes aprobados en Diputados. “Fue más bien una manera de justificar que hay un diálogo previo que realmente no existió”, cuestionó Martínez.

Según explicó, recién durante el tratamiento formal del proyecto, previsto para mañana martes en la Comisión de Hacienda, se podrá conocer si existe disposición para revisar las asignaciones.