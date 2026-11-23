Tras el colapso de Ueno Bank, más de 6.000 personas que trabajaban para el Grupo Vázquez quedaron sin trabajo y sin la posibilidad de cobrar la indemización de sus haberes, considerando que varios de los directivos, entre ellos Miguel Vázquez, están presos e imputados.

Ante esto, el ministro asesor jurídico de la Presidencia de la República, Eduardo González, derivó al Senado una propuesta de ley con el que instituciones del Estado designarían administradores en las empresas para que no se pierdan los puestos laborales.

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, confirmó que no hay los votos necesarios para aprobar la propuesta, considerando el cuestionamiento de que el Estado pueda designar buenos administradores, además de considerar que tienen una “sobrecarga de trabajo”.

“Veo que en el Legislativo no hay mucho apoyo, entonces, si no hay modificación, creo que lo más prudente va a ser no tratar por la sobrecarga de trabajo. No creo que se trate, no existe el consenso para tratar así como está. Creo que detrás está también el temor de que el Estado sea de alguna forma el que asume esto y bueno, no hay confianza. Después no sé si es el mejor administrador o el peor, porque estas empresas son del sector privado”, refirió.

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“Bachi” tampoco acompaña el proyecto

Agregó además que a título personal no está a favor del proyecto, por lo que podría quedar en comisión sin modificaciones, ya que el objetivo es tratar de salvar las empresas -si pueden ser salvadas- antes de ir a la quiebra y atender a los damnificados.

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“Yo estoy adelantando que no estoy tan de acuerdo con el proyecto de ley. A profundidad, como no soy miembro de ninguna comisión, no estoy participando en el debate y sí, en conversaciones con los colegas no veo que tengamos votos para aprobarlo”, explicó.

Contó que también estudian la propuesta de modificar la ley de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), con la que proponen que la totalidad de activos y valores incautados de empresas vinculadas a Ueno Bank sean usados para la creación de un fondo especial para resarcir a las víctimas y afectados por la resolución del banco.

Otra propuesta es la de su colega y correligionario Derlis Maidana, que busca destinar los bienes incautados a la liquidación de los extrabajadores del Grupo Vázquez, incluso analizan la posibilidad de unificar los proyectos de ley. Sobre este último, dijo que sería la más viable, pese a aclarar que está en duda su factibilidad presupuestaria, considerando que la recaudación del Estado disminuyó el último año.

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PGN y acuerdos constitucionales

Núñez dijo que faltando prácticamente cuatro a cinco sesiones ordinarias, “hay una sobrecarga en el sentido de trabajo en el Senado”, considerando que deben tratar el PGN 2027 que se trataría este jueves en horario a determinar y que el sábado vencería el plazo de 15 días para que la Cámara Alta se expida tras la media sanción que la Cámara de Diputados dio al proyecto de ley el 16 de noviembre.

Otro punto importante son los acuerdos constitucionales que deben dar a los altos funcionarios propuestos por el Ejecutivo, como el cuestionado Hugo Zárate en Itaipú, ya que sería del mismo clan de los Zacarías Irún, siendo Justo Zacarías Irún el director de Itaipú saliente tras realizar depósitos millonarios de los fondos de la binacional en Ueno Bank.

Además del director general paraguayo, el Senado debe dar su acuerdo para los miembros del Consejo de Administración y Directorio Ejecutivo interino propuestos. Estos son Derlis Antonio Gauto Santacruz como en la Dirección Financiera y Jaime David Céspedes Torrez en la Dirección Administrativa, mientras que en el directorio se designó al exmandatario Nicanor Duarte Frutos, Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio, Rolando de Barros Barreto, jefe de Gabinete Civil y Rubén Ramírez Lezcano, canciller nacional.

Otros dos nombres que deben contar con el acuerdo constitucional son los de los integrantes del Banco Central del Paraguay, que quedó con quorum mínimo tras la renuncia presentada por todos los directivos hoy imputados por el caso de Ueno Bank. Los nombres propuestos por el Ejecutivo son Fernando Aníbal Escobar Espínola y Gerardo Alfredo Ruiz Díaz Franco.

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Un último punto que deben tratar es el acuerdo para el ascenso de militares y policías que todavía no llegó hasta la cámara, según precisó. También deben aprobar la creación de las Comisiones Bicamerales de Investigación que se encargarán de investigar el caso Ueno Bank, para lo que adelantó que existe acuerdo.

Contrato de máquinas de votación con empresa ligada a Vázquez

Julio Rey, exdirectivo de Ueno Bank, declaró ante la Fiscalía que Comitia Paraguay SA, proveedora de las máquinas de votación usadas en las últimas elecciones municipales, “realiza pagos” a Itti SAE, empresa del Grupo Vázquez, “por la adjudicación”.

La empresa negó tener vínculo societario alguno, pero admitió que contrató a Ueno Seguros. Otro indicio sospechoso es que en un llamado previo, la firma fue representada por el estudio jurídico de uno de los directivos del banco y beneficiada con una línea de crédito de US$ 14,1 millones desde la misma entidad.

Ante la consulta sobre este punto, Núñez dijo que se debe explicar el vínculo y es necesario que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) sea transparente, aunque recordó tras ser utilizadas en las elecciones, el alquiler ya va a terminar e iniciará otro proceso de licitación, considerando las elecciones internas del año que viene y las generales del 2028.

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Sobre el PGN dijo que todo lo que no sea conveniente recortar, no tiene que ser recortado, principalmente lo que perjudique a la educación.

“Vamos a buscar otros gastos superfluos, es lo que voy a sugerir a los colegas de la bancada y otras bancadas, y no cercenar el presupuesto de las universidades o del Ministerio de Educación o de salud. Busquemos otra parte”, sostuvo, considerando el recorte que sufrirán las universidades públicas.