El senador por el Partido Democrático Progresista (PDP) Rafael Filizzola, también reaccionó este martes sobre la situación de la Liliana Alcaraz, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y su gestión ante el descalabro de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay el martes 3 de noviembre.

Esta caída de la empresa del grupo Vázquez provocó la destitución del entonces presidente Santiago Peña, en un juicio político del Congreso por mal desempeño de funciones.

Sobre esta crisis que golpeó a miles de ahorristas y dañó la confianza en las instituciones de control como el BCP y la Superintendencia de Bancos, el senador Rafael Filizzola dijo que Liliana Alcaraz no puede seguir al frente de la Seprelad, cargo que fue nombrada el 15 de agosto de 2023 por Peña, actualmente imputado y con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue.

“Destruyeron la Seprelad. La convirtieron en una institución sometida al poder, incapaz de seguir la ruta del dinero del mecanismo Ueno/Peña y de investigar las operaciones del Grupo Vázquez. Mientras se movían cantidades extraordinarias de dinero, mientras aparecen operaciones financieras que comprometen al entorno del poder, ¿dónde estaba la institución que debía detectar esas maniobras? ¿Qué investigó Alcaraz? ¿Qué alertas emitió? ¿Qué denuncias presentó?“, cuestionó el legislador opositor.

En otro momento, el senador del PDP dijo que los antecedentes de la ministra Alcaraz “son todavía más graves”. Indicó que la exfiscala “nunca explicó quiénes financiaron el encuentro de Gafilat realizado en Paraguay” en diciembre de 2024. “Se utilizaron recursos públicos, hubo aportes privados de bancos, casas de cambio y otros sujetos obligados, pero se negó a identificar a los aportantes. Ni siquiera pudo justificar adecuadamente por qué recurrió a financiamiento privado cuando contaba con recursos presupuestarios”, criticó.

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Filizzola dijo que una institución “antilavado rodeada de secretos nunca pudo explicar su propio financiamiento”. El senador también recordó que Alcaraz tampoco dio explicaciones satisfactorias sobre los chats de Eulalio “Lalo” Gomes, diputado colorado cartista asesinado en el 2024 en su residencia en Pedro Juan Caballero, en un operativo de la Policía Nacional.

El senador del PDP también mencionó el el apoyo que recibió del fallecido diputado para su campaña a la presidencia de la Asociación de Fiscales, cuando se desempeñó como fiscal de Delitos Económicos.

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“Hablamos de una persona señalada por vínculos con el lavado de activos y el narcotráfico, ella y su hermano (Marco Alcaraz, destituido por Pedro Alliana del cargo de ministro de Inteligencia ), empleaditos de la mafia. Y también está el caso de los sobres del poder. En octubre de 2025 presentamos una denuncia penal contra Santiago Peña. Debía intervenir la Seprelad. Peña nunca explicó el origen de los dos sobres de US$ 100.000 y el dinero que aseguró que le habían robado y que nunca denunció”, expresó.

Vista gorda en caso que salpicó a Santiago Peña

En otro apartado, el senador Rafael Flizzola señaló que Liliana Alcaraz “hizo la vista gorda” de las operaciones vinculadas a Real Viviendas EAS, empresa de la que el expresidente Santiago Peña declaró ser accionista, cuyo capital inicial era de apenas G. 40 millones.

Indicó que esa empresa aparece vinculada a la camioneta que utiliza para los viajes de Peña, cuyo valor duplicaba ese capital. “¿Y qué hizo Alcaraz? ¿Dónde está el análisis financiero? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde está el seguimiento de esas operaciones? ¿Acaso la obligación de investigar el origen del dinero desaparece cuando los involucrados son Peña y sus socios? Y ahora miente diciendo que no tenía potestades de investigar a un banco", manifestó.

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Por último, el senador Filizzola, aseveró: “La Seprelad tiene facultades para recabar información, incluso de fuentes públicas, realizar análisis de inteligencia financiera y comunicar al Ministerio Público los indicios de hechos punibles”, indicó.

Asimismo, dijo que no necesita esperar que el poder político le diga a quién investigar. Mucho menos puede mirar para otro lado cuando las sospechas alcanzan al propio presidente y a su entorno.