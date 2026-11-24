El diputado Roberto González (Añetete) pidió al presidente Pedro Alliana a hacer cambios profundos en su gobierno y a “escribir mayores glorias en este país”.

“Venimos a darle expectativa y a recordarle que usted tiene la lapicera del poder. Tiene la oportunidad de hacer el bien y de escribir mayores glorias para este país. No desperdicie la tinta en los mismos personajes que nos hicieron llegar a esta lamentable situación”, dijo el diputado Roberto González.

Pidió además las cabezas responsables de las instituciones que depositaron plata pública en Ueno Bank y no solo llevar adelante cambios cosméticos que no cortan la problemática de raíz.

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“Las cabezas responsables de las instituciones que depositaron plata pública en Ueno Bank sean destituidas como mínimo y rindan cuentas de sus actuaciones. Cambiar el nombre en la Presidencia no alcanza si se mantiene la gavilla”, dijo el diputado colorado.

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¿Seguirá el gatopardismo?

El parlamentario pidió a Pedro Alliana a liberar su gobierno de la organización criminal y de todos los responsables de hacer “timba” con la plata pública.

“Presidente Alliana libere a su gobierno de esta organización criminal. Depure el gobierno. El país se lo agradecerá. Abrace la Patria. Usted tiene la lapicera y el poder”, dijo Roberto González.

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El diputado González le dejó claro a Alliana que el aparato que autorizó el uso del dinero público para fondear el banco sigue intacto, solo está preso el jefe de la gavilla.

“¿Hasta cuándo seguirá el gatopardismo?¿Hasta cuándo se va a mantener intacto el aparato que autorizó la timba con la plata pública? El jefe del crimen organizado está preso, pero su gavilla sigue intacta. ¿Por qué solo el jefe? ¿Por qué los que facilitaron, autorizaron y protegieron, siguen campantes en sus cargos?“, le preguntó González al presidente Alliana.

El gatopardismo es una práctica política y social que consiste en impulsar cambios aparentes o superficiales para conservar intactas las estructuras de poder y los privilegios existentes. Es decir, cambiar todo para que nada cambie.