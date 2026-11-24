Por mayoría de dos tercios de votos, la Junta Municipal de Ybycuí aprobó la realización de una auditoría externa e independiente a la administración saliente, correspondiente al periodo 2021-2026, encabezada por la exintendenta María Cristina Servín Franco. La medida responde al pedido del actual intendente, Tomás Fidelino “Ever” Rivas Benítez (ANR).

Según el documento, se busca contar con un dictamen técnico, imparcial y exhaustivo sobre el estado patrimonial, financiero, contable y presupuestario, emitido tras el corte administrativo. De este modo, se pretende garantizar la transparencia institucional, el resguardo del patrimonio comunal y deslindar las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder.

La solicitud fue presentada a la presidenta del cuerpo legislativo comunal, Natalia Romina Recalde (ANR). En ella, el jefe comunal pide la aprobación de la auditoría correspondiente al cierre de gestión y la autorización expresa para que la Intendencia contrate a una firma auditora externa e independiente especializada.

Resultado de la votación por el pedido de auditoría

Respaldaron la auditoría los concejales colorados Mary Soilán, Sixto Galeano, Francisca Chávez, Lilian Franco, Silvestre Cáceres, Oscar Román y Romina Recalde, además de Margarita Villordo (PLRA).

En contra de la auditoría votaron los ediles Carlos Ayala y Teódulo Vázquez, ambos de Yo Creo, y los ediles colorados Miguelina Tilleria y Francisco Arrúa.

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En Carapeguá, el pedido de auditoría pasó a estudio

A través de una minuta presentada ante la Junta Municipal, los concejales colorados Pedro Espínola, Daisy Gill y Venancio Rolón solicitaron una fiscalización especial de la Contraloría General de la República (CGR) y una auditoría interna y externa de los ejercicios fiscales 2022, 2025 y 2026 de la administración del intendente saliente, Luciano Cañete Galeano (ANR). La propuesta fue derivada a la comisión de Hacienda y Presupuesto para su estudio.

La minuta menciona montos por aproximadamente G. 3.114.182.040 cuyos destinos deben aclararse.

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Como antecedentes, el documento menciona el rechazo de las rendiciones de cuentas de 2022 y 2025. Sobre esta última, cita cuestionamientos sobre pagos y documentación por aproximadamente G. 417.182.040.

Entre los puntos a fiscalizar figuran el uso de combustible, con G. 772 millones ejecutados en 2025 y G. 725 millones en 2026, y las transferencias obligatorias al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la Gobernación y a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), por las que existe una deuda total aproximada de G. 1.200 millones, entre otros puntos a esclarecer.