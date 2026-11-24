Según el senador Silvio “Beto” Ovelar, el programa Hambre Cero continuará el año que viene, aunque sí tendrá “recortes imprtantes” en su cantidad de días para así alcanzar una presunta disminución de 80 millones de dólares.

Asimismo, apuntó que no está “de acuerdo” con algunos recortes, como por ejemplo en la Cámara de Diputados, ya que según su criterio, “existen realidades diferentes” entre cada institución pública.

“No se puede recortar, por ejemplo, remuneraciones extraordinarias ni bonificaciones al al Ministerio Público, que sus fiscales, asistentes tienen que trabajar a la noche, a la madrugada, o funcionarios de blanco en IPS o en Salud Pública. No es lo mismo Salud Pública que Mitic o Ferrocarriles”, apuntó.

Por casos como los mencionados “Beto” apuntó que se debe hacer una “reingeniería” para identificar en cuáles instituciones corresponden esas “remuneraciones extraordinarias”.

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“Presupuesto ejecutable” y “apretarnos los cinturones”

Entre remuneraciones, bonificaciones, viáticos y recortes, Ovelar aseguró que “haremos todo lo posible por tener un presupuesto ejecutable el año que viene”, ya que en este 2026 hubo inconvenientes con la apreciación del dólar frente al guaraní.

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“Con la crisis financiera este año (sin mencionar el caso Ueno Bank) también vamos a tener una situación similar que nos exige apretarnos los cinturones. Dicho esto, creo que hay reivindicaciones que son absolutamente razonables”, agregó y como ejemplo citó el caso de los docentes.

De igual manera reconoció que “nuestra imagen país era tan extraordinaria que teníamos dos calificadoras que nos calificaban de manera excelente”, sin embargo, eso ahora “se fue al mazo”.

Hay que reconocerlo. El capital social más importante hoy en el mundo es la confianza; perdimos la confianza. Por consiguiente, hoy va se van a encarecer enormemente esos créditos, sin ninguna duda. Evidentemente, hoy el gran desafío que tiene el BCP y Economía (el Ministerio) es recuperar la confianza", concluyó.

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