Los fiscales Elena Fiore y Christian Benítez solicitaron 8 años de prisión para Gustavo Rodríguez (ANR-HC), y penas de entre 2 años y 6 meses y 4 años para los otros seis acusados en la causa por presunta lesión de confianza. Los fiscales demás solicitaron la absolución de dos procesados.

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La fiscal Fiore indicó que quedó probado que varios cheques fueron cobrados por funcionarios municipales a pedido del jefe comunal. Según la investigación tras el cobro los funcionarios entregaban el dinero a Gustavo Rodríguez y no se registró el destino de los recursos municipales.

La agente del Ministerio Público explicó durante sus alegatos que Gustavo Rodríguez no pudo presentar ningún respaldo documental que respalde sí ese dinero iba a pago de salarios o a proveedores.

El segundo hecho probado para la Fiscalía fue el pago por supuestos bienes mediante cheques emitidos por el intendente y el director de Finanzas, Vicente Darío Benítez, a nombre de firmas y personas particulares, pero aparentemente no hubo contraprestación.

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Mientras que, según la fiscal el tercer hecho probado son las obras públicas financiadas con recursos del Fonacide en 2021 que se pagaron en su totalidad, pero que nunca concluyeron y otras ni comenzaron.

Responsabilidad de acusados

La fiscalía atribuye a Gustavo Rodríguez el perjuicio de G. 1.901 millones como autor del hecho, por lo cual pidió ocho años de cárcel por ser el mentor y administrador con posición de garante del patrimonio municipal.

Al director administrativo Vicente Darío Benítez se le atribuye un perjuicio de G. 1.008 millones en calidad de cómplice, y se pidió tres años de prisión.

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Para los ordenadores de gastos; Rubén Leguizamón y José Luis Baruja que habrían causado un perjuicio de G. 106.254.595; y para el cajero municipal Sergio Isasi y el director de Administración Diego Armando Espínola con presunto daño patrimonial de G. 297.253.406; se solicitan 4 años de encierro.

A la fiscal de obras Fátima Campos se le atribuye un perjuicio de G. 240.734.378 como cómplice por certificar falsamente el 100% de ejecución en obras que quedaron a medio hacer, se pide 2 años y 6 meses de prisión.

Mientras que se solicitó la absolución de Gisselle Nohemí Irala Cáceres, tesorera municipal, y Pedro Antonio Morel Arévalos, director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC).

El juicio prosigue el próximo 1 de diciembre con los alegatos finales de las diferentes defensas.