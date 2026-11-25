La senadora opositora Esperanza Martínez cuestionó que el Ministerio Público aún no impute al exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, de quien dijo es la “mente siniestra” de todo el escándalo financiero.

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“Alguien tiene dudas de que Fernández Valdovinos fue parte de la ingeniería, la mente siniestra detrás de todo esto. Él fue el que armó, quien organizó, financió y se hizo beneficiario del robo. ¿Alguien tiene dudas aún?“, se preguntó Esperanza Martínez durante la sesión.

La parlamentaria se dirigió a la fiscal general de Estado, Alba Cantero, y al presidente Pedro Alliana consultándoles por qué Fernández Valdovinos sigue sin ser molestado.

“Le pregunto a la fiscal general y al presidente por qué Valdovinos sigue impune en su casa. Todavía lograron unir con flechas de todas sus fechorías. No pongan excusas de la falta de recursos”, dijo Martínez.

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Cuentan con la frágil memoria

La parlamentaria indicó que las autoridades del Gobierno cuentan con la frágil memoria colectiva para dejar impunes a varios involucrados en el escándalo de Ueno Bank. Citó a los que autorizaron el ingreso de fondos públicos y jubilatorios al banco del Grupo Vázquez.

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“Son todos amigos. Van a buscar la impunidad, van a buscar la manera de tenerle un tiempo en la cárcel. Van a hacer un proceso más o menos serio para que después por artificios del proceso penal terminen sobreseídos o con medias penas”, dijo la senadora opositora.

Esperanza Martínez agregó también que no confía en la justicia paraguaya, por lo que instó a la ciudadanía a no cansarse y seguir estando atentos y presionando.

“Conocemos la justicia en nuestro país, una justicia que siempre estuvo al servicio de los poderosos. Los responsables de esto cuentan con el olvido y el cansancio de la gente para que todo quede impune”, dijo Esperanza Martínez.

Manifestó que los colorados cuentan con la frágil memoria colectiva; no solo con el caso Ueno, sino que con la falta de medicamentos, un presupuesto lapidado, para que todo quede impune.

“A los paraguayos la indignación nos debe tener atentos y movilizados. Porque ellos juegan con nuestra frágil memoria. Ellos creen que con la retribución en parte de lo robado la gente ya se quede tranquila. La rapiña que está detrás de todo el Estado no podemos olvidar”, puntualizó Martínez.