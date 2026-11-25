Ayer, martes, la diputada opositora Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) expuso que el exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos firmó un lucrativo contrato con el Grupo Vázquez pocos meses después de haber dejado su cargo en el gabinete del gobierno de Santiago Peña.

Según documentos revelados ayer por la diputada Vallejo, Fernández Valdovinos – quien renunció al Ministerio de Economía el 31 de marzo de este año - firmó el pasado 6 de agosto un contrato para brindar “consultoría estratégica” al Grupo Vázquez en procesos de fusión o sociedad de entidades financieras.

El contrato fue firmado poco más de tres meses antes de que el Banco Central del Paraguay (BCP) anunciara – el pasado 3 de noviembre – el cierre de Ueno Bank por insolvencia. La medida de la banca matriz llevó al colapso del Grupo Vázquez y la detención e imputación por supuesta lesión de confianza de sus principales directivos.

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Durante el gobierno de Santiago Peña - quien fue accionista del grupo empresarial al que pertenecía Ueno Bank hasta marzo de 2025 -, el Estado paraguayo realizó grandes depósitos de fondos en Ueno Bank y otorgó lucrativos contratos a empresas vinculadas al Grupo Vázquez.

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Esquema para “captar fondos públicos”

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, la diputada Vallejo enfatizó que los documentos que ella expuso al público ayer ya están en manos del Ministerio Público, que investiga las circunstancias del colapso de Ueno Bank y que ya ha imputado en ese contexto no solo al directorio del banco desaparecido, sino también a exmiembros del directorio del Banco Central del Paraguay y – en una causa relacionada - al expresidente Peña.

El exministro Fernández Valdovinos no ha sido imputado, pero la Fiscalía allanó su residencia en Asunción el pasado 10 de noviembre.

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La diputada Vallejos señaló que, como ministro de Economía, Fernández Valdovinos era “el administrador del dinero de todo el país” y dijo que será importante analizar los depósitos hechos por el Ministerio de Economía a distintas instituciones del Estado que luego depositaron esos fondos en Ueno Bank.

“Sabemos que este esquema se crea para captar en primer lugar fondos públicos”, subrayó.

La legisladora opositora recordó como ejemplo que el propio Fernández Valdovinos dispuso en julio de 2025 el depósito de 250 mil millones de guaraníes de la Caja Fiscal – el fondo de jubilaciones y pensiones del funcionariado público paraguayo – en Ueno Bank, a pesar de que ya entonces había advertencias desde el sector bancario sobre las “malas condiciones” en que se hallaba el banco.

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Dijo también tener información - también entregada a la Fiscalía - de que “personas muy allegadas” al exministro Fernández Valdovinos realizaron grandes retiros de fondos que estaban depositados en Ueno Bank el pasado 2 de noviembre, un día antes de que el BCP anunciara el cierre del banco.

“No quisieron ver las señales”

La diputada Vallejo recordó que fueron varias las voces - entre ellas las de la Asociación de Bancos del Paraguay - que dieron el grito de alarma sobre la situación de Ueno Bank y lamentó que el BCP, que debería haber actuado para prevenir la crisis que se desató a principios de este mes, haya vendido al público y al Congreso – que solicitó un informe sobre el estado del banco en septiembre – que todo estaba bien.

“No quisieron ver las señales”, declaró.

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Lamentó también que el Ministerio Público no haya abierto una investigación sobre Santiago Peña ya el año pasado, luego de las denuncias de Luz Candado, exfuncionaria de la residencia presidencial, Mburuvicha Róga, quien reportó la aparición de sospechosos sobres con miles de dólares en efectivo en la casa del primer mandatario, ahora imputado por supuesta lesión de confianza, asociación criminal y administración en beneficio propio en el contexto de la crisis de Ueno Bank.

La diputada Vallejo – quien fue fiscal – dijo que, por el momento, es difícil especificar una posible calificación jurídica que pueda dar la Fiscalía a la conducta de Fernández Valdovinos en una eventual imputación.

“Todo debe ser analizado en el contexto del gran rompecabezas que debe tener el Ministerio Público de la participación de autoridades del gobierno de Santiago Peña”, dijo.