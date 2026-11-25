La sesión ordinaria de la Cámara de Senadores se suspendió hoy debido a la falta de quorum mínimo requerido, luego de que una importante cantidad de senadores oficialistas abandonaron la sesión.

En el orden del día figuraban varios proyectos de ley, entre ellos muchos con sanción ficta en los próximos días, como el que autoriza la transferencia de créditos presupuestarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Fiscalía, o la regulación del uso de cámaras por parte de las fuerzas públicas, o el régimen especial al oro y plata de inversión.

También dejaron sin tratar la creación de las comisiones bicamerales de investigación del caso Ueno Bank, y la ley que crea juzgados especiales para atender casos de violencia contra la mujer, en la fecha en la que se conmemora el Día internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer.

La senadora del PLRA Celeste Amarilla acusó a sus colegas del cartismo de abandonar la sesión por cuarta vez y dijo desconocer en qué les afectan los proyectos de ley que figuraban en el orden del día como para dejarla sin quorum.

Lea más: Tarde y tras postergaciones, el Senado crearía una comisión investigadora del caso Ueno/Peña

“Es como la tercera o cuarta sesión que quedamos sin quorum. Ya estamos como diputados, no sé a qué obedece, no sé qué proyecto les molestaba. Me estoy poniendo nerviosa ya con este tema. No puede ser que toda la semana pasada, la anterior, el país arde y nosotros nos vamos al mediodía. Es el cartismo el que deja sin quorum”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Chase hace una seña y se van”

Explicó que generalmente es Natalicio Chase, senador líder de la bancada oficialista, el que hace una seña para que todos sus correligionarios le sigan y salgan de la sala de sesiones.

“Chase va, habla con uno o dos, y sale él, y detrás salen todos. Ya todo el mundo sabe eso, muy irresponsable, pero que la ciudadanía sepa quiénes son y quiénes nos quedamos. No se les descuenta, no se les sanciona, lo mismo las llegadas tardías, todo el mundo hace lo que quiere, impunidad total”, lamentó.

Por otra parte, Celeste Amarilla dijo que es preferible perder que aliarse con Miguel Prieto, aspirante a la Presidencia de la República por el partido Yo Creo, quien afirmó que los liberales deberán alinearse a su política si quieren un poco de poder. Tras esto, Amarilla se refirió como “fronterizo koygua” hacia Prieto, lo que motivó a que la Junta Municipal de Ciudad del Este la declare persona no grata.

Lea más: Mario Varela pide la renuncia de la titular de Seprelad y anuncia voto contra Hugo Zárate para Itaipú

“Por suerte, tengo mi fronterizo preferido que es Rubén Velázquez. Le voy a pedir que él me ayude, al senador. Qué pena, che, a mí me encanta Ciudad del Este. No me voy mucho, pero una pena. Eso también es intolerancia. O sea, me critican porque me fui de boca, porque atolondradamente agredí, sí, puede ser una agresión la palabra fronterizo, evidentemente lo tomaron como una agresión, pero ellos contestan con otra agresión”, aseguró.

Agregó que como son políticos, deben “bancarse” (aguantarse) los comentarios, considerando que Prieto “tiene por costumbre hablar de una manera petulante, despectiva hacia mi partido” y aclaró que cuando dice “fronterizo”, se refiere a que tienen una idiosincrasia como el centralino y otras regiones.