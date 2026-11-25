El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), convocó a una sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores para mañana, jueves 26 de noviembre, a fin de tratar el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2027.

La convocatoria fue oficializada este miércoles mediante la Resolución N° 3405, que establece el inicio de la sesión a las 09:00. El plan de gastos del Estado para el próximo año será el único punto del orden del día.

La disposición contempla el tratamiento del Mensaje N° 4.530 de la Cámara de Diputados, de fecha 13 de noviembre de 2026, mediante el cual se remite el proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja.

La convocatoria se da luego de que la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado concluyera anoche el estudio del proyecto, tras una jornada de trabajo de cerca de 11 horas.

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PGN 2027: Senado analizará presupuesto de US$ 25.500 millones

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, Silvio “Beto” Ovelar (ANR), estimó que el plan de gastos quedó en alrededor de US$ 25.500 millones.

El dictamen contempla la restitución de fondos destinados a Salud Pública, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y las universidades públicas del interior.

También se incluyen recursos para la carrera académica de docentes universitarios y la reposición de partidas para remuneraciones extraordinarias, adicionales y bonificaciones.

En cuanto al programa Hambre Cero, pese al recorte presupuestario, se busca garantizar la alimentación escolar en todo el país durante 155 días.

PGN 2027: ¿qué aprobó la Cámara de Diputados?

La Cámara de Diputados dio media sanción al PGN 2027 el pasado 12 de noviembre, tras una sesión extraordinaria de más de siete horas.

La versión aprobada por la Cámara Baja asciende a G. 166,32 billones (US$ 25.754 millones) y tomó como base la propuesta de ajuste presupuestario del Poder Ejecutivo por US$ 276,18 millones.

Entre las asignaciones prioritarias se contemplan G. 400.000 millones para medicamentos, G. 150.000 millones para obras públicas y G. 72.444 millones para educación.

La propuesta incluye disminuciones en partidas destinadas a pasajes, viáticos, publicidad y consultorías, entre otros gastos estatales.

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PGN 2027: ¿qué sigue tras el tratamiento en el Senado?

Ovelar estimó que el pleno de la Cámara Alta podría concluir mañana por la noche el estudio del proyecto de presupuesto.

El documento deberá regresar a la Cámara de Diputados para el tratamiento de los cambios introducidos por los senadores.

Posteriormente, el proyecto retornará al Senado para completar su trámite legislativo y ser remitido al Poder Ejecutivo.