El pleno de la Cámara Alta debe analizar, en el sexto punto del orden del día, en su sesión ordinaria del miércoles, dos proyectos de resolución para conformar una comisión conjunta de investigación sobre el fraude Ueno/Peña.

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Por un lado figura el texto presentado por el sector cartista y, por otro, la propuesta impulsada por la oposición. Ambos bloques competirán por la presidencia del órgano y por imponer la narrativa sobre los eventuales responsables que continúan en el gobierno de Pedro Alliana.

¿Qué propone el proyecto cartista para investigar el desvío de fondos públicos?

Los legisladores oficialistas presentaron el proyecto de resolución que crea una comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para indagar los supuestos hechos punibles del caso Ueno Bank y la deuda flotante con los proveedores del Ministerio de Salud Pública.

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El documento lleva la firma de los senadores oficialistas Gustavo Leite, Guadalupe Aveiro, Lizarella Valiente, Juan Carlos “Nano” Galaverna, Natalicio Chase y Pedro “Pipo” Díaz Verón. También acompañan el pedido los colorados disidentes Mario Varela y Lilian Samaniego, además del liberocartista Dionisio Amarilla.

En su escrito, los parlamentarios señalaron que la comisión deberá determinar quién dio la orden para transferir fondos públicos a Ueno Bank y continuar depositando dinero del Estado en dicha entidad cuando ya contaba con un sumario abierto. Asimismo, indicaron que investigarán quiénes ordenaron mentir y ocultar información a los distintos poderes del Estado, así como realizar licitaciones sin contar con respaldo de crédito presupuestario.

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¿A qué organismos apunta la comisión bicameral planteada por la oposición?

Por su parte, los sectores opositores presentaron un proyecto de resolución para crear una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre la presunta megaestafa de Ueno Bank, el desvío de recursos estatales y la supuesta complicidad de los entes de supervisión.

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El texto fue impulsado por los senadores liberales Ever Villalba, Sergio Rojas, Líder Amarilla, Eduardo Nakayama y Celeste Amarilla. Se sumaron Walter Kobylanski (Independiente), Alfonso Noria (ANR, disidente), José Oviedo (Yo Creo), Esperanza Martínez (PPC), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Ignacio Iramain (Independiente), Juan Afara (ANR, disidente) y Rafael Filizzola (PDP).

Entre sus objetivos, los proyectistas expresaron que apuntarán especialmente a la actuación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y demás organismos de control en materia de flujo de fondos.

Tanto Liliana Alcaraz como Oscar Orué, titulares de la Seprelad y DNIT respectivamente, siguen en sus cargos.

Los proyectistas señalan que el propósito es determinar si existieron omisiones, falta de alertas, controles deficientes o un trato desigual respecto de la ciudadanía, identificando a los responsables y su grado de participación.

¿Qué resolvió la Cámara de Diputados sobre la intervención de Ueno Bank?

En paralelo al trámite en la Cámara Alta, la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada su propia resolución “Que crea una Comisión Especial de Seguimiento y Control a la Resolución de la Entidad Financiera Ueno Bank Sociedad Anónima”, iniciativa presentada por el legislador colorado David Jara (ANR).