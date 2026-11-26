El diputado opositor Raúl Benítez hizo un detallado cruce de datos con todas las licitaciones que se hicieron en el marco del programa Hambre Cero, implementado hace tres años en la gestión de Santiago Peña. Con sus datos denunció que existe un presunto despilfarro de fondos públicos de USD 52,5 millones, unos G. 337.229 millones.

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“Este trabajo lo nombramos como el banquete de los corruptos, como el hambre de dinero infló los contratos para lucrarse con la alimentación de los niños”, dijo el diputado Benítez.

El parlamentario indicó que el programa Hambre Cero administrado por el Ministerio de Desarrollo Social manejó 1. 248 millones de dólares durante este periodo y que representa una cifra varias veces superior del recurso destinado para otras instituciones.

“Hay un trabajo coordinado con el Ministerio de Desarrollo Social con las empresas. Tanto en los requisitos, en la repartija, lo que ocurre en la apertura de oferta es un teatro, un show por que cada uno ya entregaban sus partes. Con el precio por encima salían los sobres que desfilaban en Mburuvicha Róga”, dijo el parlamentario.

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Vea aquí los datos presentados por el diputado Raúl Benítez

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Licitaciones amañadas

Raúl Benítez manifestó además que la licitación está tan amañanda que en 24 días se liquidó el proceso de licitación y adjudicación.

“Lo llamativo es el corto tiempo, uno que sabe que debe licitar le lleva por ejemplo seis meses, salvo que ya tengas asegurado el contrato”, dijo Benítez.

Explicó asimismo que además se armó un cálculo perverso desde el Ministerio de Desarrollo Social de manos del ministro Tadeo Rojas para que solo ganen empresas “amigas” y las demás sean descalificadas.

“No valía la pena hacer más barato por que la fórmula de cálculo era perverso. Lo que hacían es que no importaba tanto tu precio. Otro punto también de la exigencia era que tengas 40 empleados, pero ni siquiera era proporcionar”, dijo el diputado.

El parlamentario lamentó que la Contraloría General de la República, presidida por Camilo Bneítez, pese a que se dijo que se iba a controlar en tiempo real a través de una app no haya alertado sobre las irregularidades en el programa Hambre Cero.

“Esto está diseñado para sabotear fondos públicos. Detrás de esto hubo toda una ingeniería para robar con la excusa de la alimentación de los niños. Todas las instituciones de control jugaron este partido”, dijo Raúl Benítez.

El parlamentario indicó que en una siguiente entrega presentará el estudio detallado sobre el programa, pero que está administrado por quince gobernadores.