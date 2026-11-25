El senador colorado Colym Soroka presentó un proyecto de declaración durante la sesión de la Cámara Alta, en donde se insta al Poder Ejecutivo, mediante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a congelar por un tiempo determinado las licitaciones de Hambre Cero.

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Según su proyecto, que fue incluido en el orden del día, pero que no fue aprobado debido a que los senadores oficialistas dejaron sin quórum la sesión, se pide paralizar todas las licitaciones a futuro.

“Es para congelar las licitaciones por un tiempo determinado para que se pueda tener mayor debate. Dicen que se le metió tijerita, pero a lo mejor se puede cortar más, se puede llegar mejor a los niños”, dijo Soroka en el momento de justificar su pedido.

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El documento insta a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a paralizar todos los procesos licitatorios del Ministerio de Desarrollo Social y de las gobernaciones que administran el programa Hambre Cero.

Este proyecto exceptúa a los contratos ya adjudicados y en ejecución, pero se pide poner un freno a los que se tienen proyectado realizar.