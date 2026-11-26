Los intendentes de los 22 distritos del departamento de San Pedro se reunirán el sábado 28 de noviembre, con el objetivo de organizarse, analizar la situación y gestionar asistencia del Gobierno central.

El intendente de General Resquín, Inocencio Meza (Alianza), confirmó que este sábado se reunirán en General Resquín los jefes comunales de los 22 distritos de San Pedro.

El encuentro tendrá como principales objetivos la conformación del Consejo de Intendentes del departamento de San Pedro, el debate sobre las necesidades de cada municipio y la coordinación de acciones frente a la grave situación de la infraestructura vial.

La intención es unificar los reclamos y gestionar de manera conjunta apoyo del Gobierno nacional, teniendo en cuenta que las administraciones municipales y la Gobernación de San Pedro aseguran no contar con recursos suficientes para responder a la magnitud de los daños.

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Comunidades aisladas y caminos destruidos

En General Resquín, varias comunidades quedaron aisladas luego de que los raudales cortaran el camino que conecta el distrito con Lima. Otros tramos rurales también permanecen intransitables, dificultando el traslado de estudiantes, trabajadores y productores.

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La situación es similar en Santa Rosa del Aguaray, donde los caminos rurales presentan graves deterioros. En Nueva Germania y Tacuatí, los oleros sufren pérdidas a raíz del desborde del río Aguaraymí, que afecta sus actividades productivas.

Nivel de ríos en aumento y viviendas inundadas

La preocupación también se extiende a las comunidades ribereñas. El río Jejuí se encuentra próximo a desbordarse, mientras que el río Paraguay continúa en repunte, manteniendo en alerta a pobladores de las zonas bajas.

En distintos puntos del departamento se reportan viviendas inundadas y caminos prácticamente intransitables, como consecuencia de las constantes precipitaciones.

Rutas pavimentadas en estado deplorable

La crisis no se limita a los caminos de tierra. Las principales rutas pavimentadas del departamento también presentan un deterioro importante.

La ruta PY08 y la PY22 están minadas de baches, lo que representa un peligro permanente para conductores y pasajeros. El mal estado de estas vías, sumado a las lluvias, complica aún más la circulación y aumenta el riesgo de accidentes.

Municipios sin recursos y reclamos al MOPC

El panorama es desolador para las autoridades locales. Los municipios aseguran no contar con recursos ni maquinarias suficientes, mientras que la Gobernación también enfrenta limitaciones para responder a las necesidades de las comunidades afectadas.

En medio de la emergencia, los pobladores y jefes comunales cuestionan la escasa presencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el departamento y reclaman una intervención urgente para recuperar los caminos y garantizar la conexión entre las comunidades.