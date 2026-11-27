El abogado Rubén Rolón, secretario ejecutivo del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR) informó que hasta hoy 36 movimientos internos se inscribieron con el objetivo de participar en la primera etapa preelectoral con miras a las elecciones partidarias y generales 2028.

Los movimientos inscriptos podrán participar del control del prepadrón y padrón de la ANR, entre otros preparativos. La fecha límite para la inscripción es el lunes 30 de noviembre a las 13:00, recordó el director de comunicación de la ANR, Mariano Mercado.

Uno de los movimientos que se anotaron para el proceso preelectoral en la ANR, es el movimiento Esperanza Republicana, liderado por el senador colorado peñista y excartista Enrique Riera Escudero.

El exintendente de Asunción renunció a su cargo de ministro del Interior horas antes del juicio político del Congreso que destituyó al entonces presidente Santiago Peña, el viernes 6 de noviembre. Riera retomó su curul en el Senado donde se mantiene con perfil bajo.

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Ministerio de Interior y licitaciones con el Grupo Vázquez

El lunes pasado, el actual ministro del Interior, Ariel Martínez, informó que su cartera dispuso la paralización preventiva de los desembolsos destinados a proveedores que enfrentan procesos en el Ministerio Público, en el marco del cambio de administración y el corte administrativo vigente relacionada con el Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank, entre otras empresas. Estos contratos se firmaron en la gestión de Enrique Riera en el Ministerio del Interior (2023-2026).

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Refirió que la disposición alcanza a múltiples firmas que operan bajo distintos nombres comerciales o consorcios, entre ellas las vinculadas al grupo Vázquez y al rubro de seguridad. Respecto al impacto en los contratos vigentes, Martínez aclaró que la provisión de servicios esenciales no se verá interrumpida de inmediato. Sobre el sistema de monitoreo, precisó que “hoy hay más de 260 tobilleras instaladas, hay más de 1.000 que fueron ya proveídas por estas empresas y hoy están funcionando con normalidad”.

La lista de movimientos inscriptos y sus líderes:

1. Colorado Renovador. Senador Carlos Núñez Agüero.

2. Esperanza Renovación Ecléctico Social Colorado. Rafael Llerena Salinas.

3. Unidad Colorada de Canindeyú. Diputada “peñista” Cristina Villalba.

4. Fuerza Republicana. Exvicepresidente Hugo Velázquez.

5. Grandeza Colorada. Gustavo Centurión Fernández

6. Juventud de Renovación Colorada. Víctor Ramos Rivarola.

7. Reconciliación Colorada. José Argaña Hermosa

8. Causa Republicana. Senadora Lilian Samaniego.

9. Auténtico Colorado Alto Paraguay. Silvia Fretes

10. Compromiso Republicano. María Mercedes Amarilla de Taniguchi.

11. Avanzar Colorado. Miguel Salvador Torres Cabañas.

12. Transformación Colorada. Teresa Maura Cañete Fretes.

13. Unión Nacional de Colorados. Gustavo Francisco Mussi Melgarejo

14. Juvenil Iteño Colorado. Juan Esteban Miranda Aguilera.

15. Participación Republicana. Rossana Lucía Rolón Vicioso.

16. Renacer Solidario. Segovia Colmán.

17. Siempre Habrá Un 27 De Diciembre. Feliciano Concepción Espínola.

18. Siempre Habrá Un 13 De Enero. Jesús María Argaña Contreras.

19. Generación Nacional Republicana. Justo Pastor Abreu Quintana.

20. Colorado Nde Rayhuha. Jorge Wilfrido Cabrera.

21. Nueva República. Edmundo Alejandro Rolón Osnaghi.

22. Renacer Republicano. Diputado cartista Yamil Esgaib Mansia.

23. Coordinadora Colorada Campesina. Juan Bautista Ybáñez.

24. Integración Colorada del Caaguazú. Mario Walberto Soto Estigarribia.

25. Renacer Republicano. Julio César Fernández Díaz.

26. Nacional Republicano. Nelson Alberto Valiente Rojas

27. Reconstrucción Nacional Republicana. Juan Alberto Ramírez Díaz de Espada.

28. Fraternidad Colorada. Hugo Alberto Guerreño Flores.

29. Grandes Patriotas en Acción. Gustavo Adolfo Penayo Arce.

30. La República en Marcha. Ámbar Araís Giménez Sachelarin.

31. Renovación del Liderazgo Colorado. Virgilio Ramón Caballero.

32. Popular Colorado Oñondivepa. Pedro Daniel Ibáñez Machoqui.

33. Renovación y Unidad Colorada. Diputado “peñista” Rubén Antonio Roussillón Blaires.

34. Esperanza Republicana. Senador “peñista” Enrique Riera Escudero.

35. Paz, Progreso y Bienestar. Roberto Duré Cáceres.

36. Jóvenes Protagonistas. Carlos Aníbal Rodríguez Aguilera.

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Se destaca que los movimientos Honor Colorado y Colorado Añetete, liderados por Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, no se anotaron aún para participar en esta primera etapa del proceso electoral. La fecha tope de inscripción es el lunes 30 de noviembre.

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Ueno Bank colapsó el entonces nuevo oficialismo colorado

La debacle de Ueno, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP) al constatar que operaba por debajo de la solvencia mínima y otras irregularidades que afectaron su operación, derrumbó también el entonces oficialismo colorado (que debía inscribir el nuevo movimiento en la ANR) con el liderazgo de Santiago Peña y Pedro Alliana, actual mandatario.

Peña fue destituido por la vía del juicio político, por mal desempeño de funciones, por sus vínculos con Ueno Bank. Ahora el exmandatario está procesado y con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue. El exjefe de Estado está imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo (coima).