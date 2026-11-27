El estudio del PGN 2027 en el Senado debatió este jueves por la tarde sobre las necesidades operativas de la Fiscalía y el Banco Central del Paraguay (BCP), además de los ajustes presupuestarios para los gobiernos departamentales.

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PGN 2027: Fiscalía tendrá más recursos para laboratorio forense

Durante el estudio del PGN 2027, el senador Silvio Ovelar explicó que la propuesta de ampliación presupuestaria para el Ministerio Público asciende a G. 26.000 millones (US$ 4 millones).

El incremento contempla G. 10.000 millones (US$ 1,5 millones) para el laboratorio forense y G. 6.000 millones (US$ 929.080) adicionales para servicios personales y la creación de cargos.

La senadora Yolanda Paredes defendió la asignación de mayores recursos para la investigación criminal y señaló que las deficiencias del laboratorio forense se arrastran desde hace tres años. “En varias situaciones de investigación criminal no se pudieron llevar a cabo justamente por falta de equipos tecnológicos e insumos necesarios”, expresó.

Por su parte, la senadora Celeste Amarilla reclamó independencia a la nueva titular del Ministerio Público, tras expresar su respaldo a la ampliación presupuestaria.

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El pleno aprobó el presupuesto de la Fiscalía con las modificaciones propuestas.

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Senado aprueba reposición de recursos al BCP

El presupuesto del Banco Central del Paraguay (BCP) generó otro debate ante los recortes previstos en distintas partidas destinadas al funcionamiento de la institución.

El senador Dionisio Amarilla trasladó al pleno la preocupación del titular de la banca matriz y solicitó la reconsideración de las reducciones presupuestarias, que afectan gastos operativos y no servicios personales.

Durante el debate también surgieron advertencias sobre las consecuencias que podrían tener los recortes para el Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap) y el mantenimiento de las instalaciones del BCP.

La Cámara Alta finalmente aprobó el presupuesto con las modificaciones solicitadas cifrado en G. 635.030 millones (aprox. US$ 98,3 millones convertido a un dólar de G. 6.458 que es el proyectado en el PGN 2027).

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Los senadores aprobaron en bloque los presupuestos de los gobiernos departamentales, conforme al dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Ante una consulta del senador Gustavo Leite sobre el alcance de los ajustes, Ovelar explicó que la reducción se aplicó de manera proporcional sobre las propuestas presupuestarias originales de las gobernaciones.

En el caso de la Gobernación de Central, el pleno aprobó un cambio de fuente de financiamiento por G. 11.000 millones (US$ 1,7 millones), de la fuente 10 (recursos del Tesoro) a la fuente 30 (recursos institucionales).

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Defensoría del Pueblo recibirá G. 1.000 millones adicionales

El pleno del Senado también aprobó una ampliación de G. 1.000 millones (US$ 154.847) para la Defensoría del Pueblo, a propuesta del senador Natalicio Chase, con el objetivo de cubrir necesidades de recursos humanos.

Entre los demás presupuestos institucionales aprobados durante este tramo de la sesión figuran el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), con G. 46.167 millones (US$ 7,1 millones); el Ministerio de la Defensa Pública, con G. 344.951 millones (US$ 53,4 millones), y la Contraloría General de la República (CGR), con G. 200.550 millones (US$ 31,1 millones).

Asimismo, el Senado dio luz verde al presupuesto del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), por G. 67.329.835.144 (US$ 10,4 millones), y al del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), por G. 144.872.473.455 (US$ 22,4 millones).