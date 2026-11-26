El Senado paraguayo dio su aprobación en general al Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2027 (PGN 2027). El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Alta, Silvio “Beto” Ovelar, presentó el dictamen de Hacienda, que asciende a G. 165,3 billones (US$ 25.596 millones, al tipo de cambio presupuestado de G. 6.458).

En el pleno se discutieron el déficit fiscal, los fondos para hospitales y universidades públicas, y una propuesta de seguro agrícola. Una vez que concluya el tratamiento en el Senado, el proyecto debe volver a Diputados para su estudio.

Lea más: Déficit fiscal previsto en PGN 2027 “no es sostenible en el mediano plazo”, advierte economista

PGN 2027: qué aprobó el Senado y cómo sigue el debate

El pleno aprobó el proyecto en general y tomó como base para el estudio en particular el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado. La bancada del Partido de Cruzada Nacional dejó constancia de su voto en contra.

El senador Gustavo Leite pidió que se aclarara el alcance de la votación. “El hecho de que aprobemos en general no quiere decir que en particular no podamos intervenir línea por línea, ¿verdad?”, consultó.

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez confirmó que los legisladores podrían plantear cambios al llegar a cada institución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras las exposiciones, el pleno autorizó a la Comisión de Hacienda a ajustar los montos después. El estudio de las partidas por institución se abrió con la Presidencia de la República.

Lea más: PGN 2027: Más de 140 gremios proponen recortar US$ 670 millones para reducir el déficit fiscal

Déficit fiscal del 3,9% y deudas con proveedores

Silvio Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, explicó que el proyecto prevé un déficit fiscal del 3,9% del producto interno bruto (PIB), frente al límite del 1,5%. El cálculo parte de un producto interno bruto (PIB) nominal de G. 433,1 billones (US$ 67.064 millones). El PIB mide el valor de lo que produce el país en un año.

El déficit es la diferencia que queda cuando el Estado gasta más de lo que recibe. Ovelar atribuyó parte del faltante a cuentas pendientes con proveedores de medicamentos e insumos hospitalarios y con empresas de obras públicas.

Lea más: PGN 2027: Industriales exigen al Congreso un recorte equivalente al 1,5% del PIB

Presupuesto de Salud y fondos para la Universidad Nacional del Este

El dictamen prevé G. 18 billones (US$ 2.833 millones) para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. De ese total, G. 6,3 billones (US$ 975 millones) corresponden a compromisos pendientes con proveedores. “Estamos a favor de que se honren las deudas siempre y cuando estas deudas sean auditadas”, afirmó Ovelar.

La propuesta también incluye fondos para comprar medicamentos y aplicar en tres etapas un aumento de G. 2 millones (US$ 309,69) por vínculo laboral para los médicos. El senador Rubén Velázquez recordó la falta de medicamentos e insumos en hospitales públicos durante el año y pidió recursos suficientes para cubrir esas necesidades.

En educación, el dictamen prevé G. 10 billones (US$ 1.625 millones) para el Ministerio de Educación y Ciencias. También contempla G. 444.000 millones (US$ 68 millones) para ampliar y mejorar espacios educativos, con obras a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Velázquez pidió respaldo para la Universidad Nacional del Este.

Hambre Cero y el pedido de un seguro agrícola tras la granizada en Itapúa

Al cierre de su exposición, Ovelar cifró en unos G. 830.000 millones (US$ 128 millones) la reducción prevista para el programa de alimentación escolar Hambre Cero. Velázquez pidió que el debate sobre la alimentación en las escuelas también abarque la situación de las familias que carecen de comida en sus hogares. “Aquí tenemos que también discutir la pobreza”, sostuvo.

Lea más: PGN 2027: Comisión del Senado aprueba recorte al Mitic y direccionar recursos para Obras Públicas

Piden explicaciones sobre el presupuesto del Mitic

El senador Alfonso Noria Duarte pidió al Ministerio de Economía y Finanzas que explique el destino de los G. 450.000 millones (US$ 69,7 millones) previstos para el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic). Cuestionó en particular la partida de G. 300.000 millones (US$ 46,5 millones) para el proyecto “Mejoramiento de la competitividad con las TIC en Paraguay”. En el mismo planteo, pidió que se revise la disponibilidad de fondos para comprar tierras para pequeños productores.

Obras públicas, pensión para adultos mayores y remuneraciones

El dictamen contempla cerca de G. 9,7 billones (US$ 1.502 millones) para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Entre las obras que citó Ovelar figuran el tercer tramo del Corredor Vial Bioceánico y los accesos al segundo puente internacional con Brasil. La propuesta también prevé sumar a 30.000 personas a la pensión alimentaria para adultos mayores y llevar la cobertura a 406.000 beneficiarios.

Lea más: PGN 2027: Proponen cortes a programas sociales para reducir déficit fiscal

Repondrán partidas a funcionarios públicos

Sobre las partidas salariales, Ovelar dijo que Hacienda propuso reponer recursos para remuneraciones complementarias que se habían recortado. “Sus remuneraciones no sufrirán recortes”, dijo a los funcionarios públicos.