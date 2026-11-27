Durante el debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, al abordar los fondos requeridos por la Justicia Electoral, la parlamentaria repudió que el TSJE solicite unos US$ 21 millones para el alquiler de máquinas de votación el próximo año, monto al que se sumaría una cifra similar o superior para las elecciones generales de 2028. “Estamos hablando de casi 50 millones de dólares solamente para alquilar las máquinas”, lamentó.

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¿Cuál es la denuncia sobre Comitia MSA y el Grupo Vázquez?

Paredes criticó que el Congreso vuelva a aprobar al TSJE, sin mayores objeciones, todo el presupuesto pedido para el arrendamiento de los equipos, pese a que el exvicepresidente de Ueno Bank, Julio Rey, revelara que la firma proveedora argentina Comitia MSA supuestamente realizaba pagos irregulares al Grupo Vázquez para adjudicarse la licitación.

“Hay mano negra de por medio cuando esta firma procede a hacer pagos oscuros al grupo Ueno Holding”, aseveró la legisladora. Sostuvo además que estos desembolsos solo pueden responder a una coima por la licitación, dado que Comitia MSA no cuenta con otros negocios en Paraguay. “Por tanto, esa coima, ese dinero disfrazado, evidentemente que está relacionado con las elecciones nacionales”, recalcó.

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¿Qué reclama la oposición al Congreso respecto a la investigación fiscal?

La senadora agregó que, en medio de una investigación fiscal en curso, el Congreso y el sector del cartismo no pueden darse “el tupé de darle toda la plata que les pide el TSJE para volver a alquilar la máquina de votación”.

“Total, nadie le pone freno, acá no hay control, acá hacen lo que quieran, y acá están en este recinto los legisladores que van a alzar la mano y van a votar nuevamente. Después no se quejen, después no se quejen con el resultado de las investigaciones, porque eso no va a quedar así”, concluyó.