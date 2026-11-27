El senador liberal Éver Villalba presentó una denuncia ante el Ministerio Público para investigar presuntos hechos punibles relacionados con la contratación de máquinas de votación por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y su utilización en las elecciones municipales de octubre de 2026.

En el documento, dirigido a la fiscala general del Estado, Alba Cantero, el senador solicita evaluar la apertura de una causa penal para esclarecer si existió una asociación criminal vinculada a la contratación de los equipos y si hubo alguna intervención indebida en el proceso electoral.

Villalba explicó que plantea dos líneas de investigación: el presunto direccionamiento del alquiler de las máquinas de votación y la seguridad de los equipos utilizados en los comicios.

“Tenemos todos los indicios de que se ha direccionado hacia Comitia MSA dentro del esquema ya conocido de fondeo de Ueno a través de las compras públicas”, afirmó.

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Máquinas de votación: apuntan a nexos con el grupo Vázquez

La denuncia hace referencia a la declaración de Julio Rey Fernández, exvicepresidente de Ueno bank, ante el Ministerio Público. Según el documento, en el marco de la causa Nº 89/2026, Rey afirmó que Comitia efectuaba pagos a ITTI por la adjudicación de las máquinas y que conocía la participación del Grupo Vázquez, aunque desconocía su alcance.

El escrito señala que el TSJE manifestó que carecía de vínculo contractual con ITTI. Sin embargo, plantea investigar si existieron pagos entre las empresas, qué servicios los justificaron y si firmas o personas vinculadas al Grupo Vázquez intervinieron en la operación electoral a través de Comitia-MSA.

Villalba sostuvo que las declaraciones del exvicepresidente de Ueno refuerzan sus sospechas sobre el direccionamiento de la contratación. Además, señaló que ITTI contaba con especialistas informáticos de Paraguay y Argentina.

“Nosotros sospechamos de que ITTI, donde estaban todos los expertos en informática del país e incluso de la Argentina, tenía acceso al cerebro de la máquina; o sea, estábamos en manos de Miguel Vázquez en cuanto al software de las máquinas de votación”, manifestó.

Cuestionan adjudicación de US$ 34 millones a Comitia-MSA

La denuncia recuerda que el TSJE canceló el llamado para la compra de máquinas de votación, en el que la oferta de Comitia-MSA recibió objeciones técnicas. Posteriormente, el consorcio fue el único oferente y obtuvo el contrato excepcional de arrendamiento para las municipales de 2026.

Según el documento, la primera oferta recibió objeciones por el tipo de pantalla táctil exigido, requisito que posteriormente dejó de exigirse en el pliego de alquiler. El escrito plantea esclarecer quién propuso y aprobó el cambio, con qué fundamento y qué efecto tuvo sobre la competencia.

Villalba afirmó que Comitia-MSA fue declarada proveedora de mala fe durante el primer llamado y que se le abrió un sumario. El senador atribuyó a una supuesta orden superior que dicho procedimiento no tuviera consecuencias.

“Evidentemente, hubo una llamada, una orden superior, que hizo que termine en el oparei ese sumario y en el siguiente llamado fue la única empresa que se presentó a ofertar y se quedó con los us$ 34 millones, sostuvo.

Villalba pide peritaje de máquinas para determinar si hubo fraude

El senador cuestionó que la Justicia Electoral no haya permitido, según afirmó, una auditoría real de las máquinas de votación. Solicitó una intervención judicial para que especialistas puedan acceder al equipo que permanece bajo resguardo del TSJE.

“Lo que sí tenemos seguro es que estas máquinas no son confiables, son vulnerables, tienen demasiados puertos de acceso. Entonces, eso necesitamos que los técnicos, los especialistas examinen”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de que se haya registrado un fraude electoral, Villalba respondió: “Y ya si nos permiten verificar, comprobaremos si hubo fraude o no”.

La denuncia plantea determinar si personas vinculadas a ITTI o al Grupo Vázquez tuvieron acceso al software electoral, qué operaciones podían realizar y si llegaron a ejecutarlas. El documento aclara que una eventual incidencia sobre el registro de votos, el escrutinio o los resultados proclamados requiere comprobación propia.

Denuncia cuestiona restricciones para auditar máquinas de votación

El escrito recoge las declaraciones del 22 de mayo de 2026 del doctor Derlis Gregor, investigador de Nivel II del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y representante técnico informático acreditado ante el TSJE, quien sostuvo que las jornadas realizadas entre el 2 y el 27 de febrero fueron una demostración guiada y no una auditoría.

Según la denuncia, los representantes técnicos de los partidos políticos dejaron constancia del acceso parcial al código fuente y solicitaron pruebas sobre aspectos que quedaron sin verificar.

El documento señala que la Resolución Nº 02/2026 del TSJE limitó los escenarios de prueba y exigió autorización de la institución y de la empresa proveedora para determinadas intervenciones. Incluso en el laboratorio, las pruebas debían comunicarse previamente mediante formularios.

Añade que la Comisión Nacional de Elecciones consideró que varias solicitudes excedían el protocolo. El escrito sostiene que estas condiciones impidieron una auditoría independiente y recuerda que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2023 describió como presentaciones técnicas las revisiones ofrecidas a los partidos.

Denuncia también apunta a contratación de Technoma por el TSJE

Otro de los puntos incluidos en la denuncia es la contratación de Technoma S.A.E.C.A. por parte del TSJE para la provisión de infraestructura destinada al centro de datos.

El documento hace referencia a una publicación del 26 de noviembre de 2026 en medios de comunicación sobre la adjudicación y firma del contrato, y plantea dudas respecto a la custodia, el respaldo y la continuidad de los datos electorales.

En ese sentido, solicita al TSJE todos los antecedentes de la contratación y las documentaciones relacionadas con las competencias de Technoma dentro del proceso electoral.

También pide el peritaje de todo el hardware y software proveído por la firma, particularmente aquellos utilizados durante la transmisión y el resguardo de los datos electorales.

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Solicitan resguardo de evidencias y participación de peritos internacionales

Entre las diligencias solicitadas en la denuncia figura la preservación inmediata de las evidencias y una pericia independiente sobre las máquinas efectivamente utilizadas en las elecciones, a cargo de especialistas sin vínculos con las empresas ni con los organismos examinados.

El documento solicita la intervención de organismos internacionales de los que Paraguay forma parte, la designación de peritos que controlen el procedimiento y que cada partido político pueda nombrar a un especialista de confianza. Pide documentar la selección y procedencia de los equipos e integrar todos los dictámenes a la evaluación final.

Asimismo, plantea resguardar bajo cadena de custodia las máquinas seleccionadas, las versiones autorizadas del software, los soportes utilizados y los registros de acceso y actualización. Solicita una intervención judicial y evaluar un anticipo jurisdiccional de prueba ante el riesgo de pérdida o imposibilidad de reproducirla, además del nombramiento de defensores de oficio para garantizar una eventual defensa.

La denuncia pide comparar el software instalado con la versión autorizada, identificar quiénes podían modificarlo, qué accesos quedaron registrados y si hubo cambios. También solicita contrastar las boletas conservadas, las actas de escrutinio y los resultados oficiales de las mesas seleccionadas, con resguardo del secreto del voto.

Piden investigar pagos y línea de crédito de ueno bank

El escrito solicita incorporar una copia autenticada de la declaración de Julio Rey Fernández y sus respaldos, precisar la fuente de su conocimiento y contrastar sus afirmaciones con contratos, facturas y movimientos bancarios por las vías legales correspondientes.

Además, plantea identificar quién ordenó y recibió cada pago, su fecha, importe, concepto y beneficiario final. También pide requerir la carta de Ueno sobre la línea de crédito de US$ 14,1 millones para la compra de las máquinas y verificar si hubo desembolsos.

La denuncia solicita al TSJE los expedientes de ambos llamados y la declaración de quienes intervinieron en la evaluación, cancelación, modificación del pliego y adjudicación. También pide esclarecer el tratamiento de la muestra cuya pantalla habría sido sustituida y la decisión sobre la garantía de oferta.

Igualmente, requiere a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) los expedientes sobre la actuación de Comitia-MSA en el primer llamado y el pliego de arrendamiento, así como la declaración de los funcionarios intervinientes para determinar qué se investigó, qué resolvieron y cómo incidió esa decisión en la posterior contratación.

Solicitan declaraciones de técnicos y observadores electorales

Villalba solicitó que la Fiscalía convoque a declarar al doctor Derlis Gregor, quien, según recordó, realizó cuestionamientos públicos sobre las máquinas de votación. La denuncia extiende este pedido a los demás técnicos acreditados por los partidos políticos y a los responsables del TSJE y de la empresa proveedora.

El documento pide incorporar las notas e informes de los técnicos, incluida la reiteración del 22 de mayo. También solicita las actas, listas de asistencia, formularios, respuestas y grabaciones audiovisuales íntegras de las jornadas de febrero, así como identificar los registros faltantes, las pruebas realizadas, pendientes o denegadas y quién las rechazó.

Asimismo, plantea identificar a los observadores internacionales presentes durante esas jornadas, precisar qué actividades presenciaron y recabar sus declaraciones e informes. Solicita por separado el informe y alcance de la revisión del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), y el informe de la misión de expertos electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre las municipales de 2026.

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Así también, la denuncia insta a la Fiscalía a valorar los indicios y la urgencia de preservar las evidencias. El escrito señala que, una vez concluidas las diligencias preliminares, corresponderá determinar si existen elementos suficientes de sospecha sobre algún hecho punible y la participación de personas individualizadas para formular una imputación.