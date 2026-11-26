Mauricio Espínola fue uno de los primeros parlamentarios colorados en denunciar el presunto copamiento del Grupo Vázquez, ligado a Santiago Peña, en las licitaciones para escuchas telefónicas de la Policía y las máquinas de votación de la Justicia Electoral.

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En aquel entonces, el TSJE resolvió suspender la compra de las máquinas de votación cuando la proveedora habitual, Comitia MSA, fue descalificada por incumplir una serie de requisitos. Sin embargo, cuando el ente habilitó una licitación de alquiler, la misma firma volvió a ganar la adjudicación.

Posteriormente la empresa se vinculó al Grupo Vázquez tras designar como representantes en Paraguay a miembros del estudio jurídico de Eduardo Gross Brown, director suplente de Ueno Bank y presidente de Ueno Bolsa.

¿Cuánto pagó Comitia MSA por la licitación del TSJE según Julio Rey?

Tras el cierre de la entidad financiera, uno de los ejecutivos apresados, Julio Rey, reveló la existencia de pagos de la empresa Comitia a ITTI Saeca para ganar la licitación del arriendo de 18.000 máquinas de votación por USD 34,9 millones.

Espínola señaló que, si bien el TSJE manifestó que institucionalmente no mantiene vínculos contractuales con ITTI y que solicitó explicaciones a Comitia, dichas aclaraciones no responden por sí solas a la cuestión central: conocer si existieron relaciones comerciales, financieras o contractuales entre las empresas mencionadas y si estas tuvieron alguna incidencia en el proceso de contratación y ejecución del servicio.

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Su pedido de informe fue girado a comisiones y se debatirá ante el pleno de la Cámara Baja próximamente.

Agregó que, por ello, resulta necesario esclarecer los antecedentes técnicos de la contratación, las modificaciones introducidas entre el llamado de adquisición y el posterior arrendamiento, los mecanismos de evaluación, los controles realizados y la eventual participación de terceros en la provisión de componentes y servicios tecnológicos.