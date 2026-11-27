Son aproximadamente 4.000 trabajadores afectados de alrededor de 40 empresas vinculadas o relacionadas al Grupo Vázquez, al que pertenecía el hoy intervenido Ueno Bank, que cesaron completamente sus operaciones luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera el procedimiento de resolución, quienes hoy quedaron sin ocupación ni cobro de sus haberes tras el 3 de noviembre.

Ante esto, se presentaron al menos dos proyectos de ley para rescatar a los funcionarios: uno desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) que plantea un adelanto de hasta cinco salarios mínimos por trabajador, equivalente aproximadamente G. 15.220.000, con un fondo previsto de hasta G. 62.000 millones, y otra que plantea modificar la ley de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), que crea un fondo especial para resarcir a las víctimas y afectados.

La última es una propuesta realizada por los senadores opositores Esperanza Martínez, Ignacio Iramain, Rafael Filizzola, José Oviedo, Lucía Mendoza, Yolanda Paredes y Faisal Huespe. De entre ellos, Iramain criticó al Senado por la falta de coordinación para unificar las propuestas en una sola, además de la falta de resolución sobre los más de 15 proyectos de investigación del caso Ueno Bank.

“Eso se da lógicamente en el marco de un funcionamiento institucional muy deficiente que tiene nuestro parlamento, porque de que existan tantas leyes para resolver un problema, significa de que ni siquiera somos capaces de coordinar para entender que haciendo una ley en común, podemos hacer una sinergia del punto de vista de la efectividad de las leyes. Cada uno presenta una ley a su medida, a su manera, desde su enfoque y entonces eso conspira, siempre lo ha hecho, conspira contra la calidad de la ley”, refirió.

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PGN es simplemente incremental y no se basa en resultados

El legislador sostuvo que hay intereses encontrados entre sus colegas, por eso están levantando la sesión periódicamente, postergando constantemente el tratamiento de estas leyes.

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Agregó que al estrés de las sesiones extras realizadas por el caso, también ahora discuten sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) donde no se ponen de acuerdo, además de criticar que es un presupuesto que no está bien diseñado, no es institucional, no se realiza en función a resultados y que simplemente es incremental, ya que se agrega y se tironea al final lo que cada uno quiere “en cada departamento o en cada en cada barrio”, motivo por lo que votó en contra del mismo.

“Así no se hace un presupuesto, entonces es la mejor manera de descuartizar el presupuesto y que después la ejecución presupuestaria sea baja y no sea adecuada, o no alcance y lógicamente el déficit va a seguir siendo el mismo, se van a seguir escondiendo los resultados, porque no tenemos la capacidad de hacer una administración contable, administrativa, científica. ¿Qué se necesita para eso?, digitalización e informatización. No lo hemos hecho hasta ahora”, lamentó.

Cuestionó además a los ministros del Poder Ejecutivo a quienes en todas las sesiones de la bicameral consultó sobre sus propuestas y nunca le respondieron bien, o sobre cómo miden el gasto que realizan en sus respectivas carteras, lo que directamente no responden o prometen enviar informes y no lo hacen nunca.

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Caso Ueno Bank: ¿por qué el Estado debe hacerse cargo?

Ante los cuestionamientos de por qué el Estado debería hacerse cargo de los afectados por el caso Ueno Bank, Iramain sostuvo que no es lo mismo que una crisis bancaria individual en el sector privado, ya que estuvo involucrado el Estado.

“Acá hubo una connivencia del Parlamento que bajó las alarmas para que el Banco Central no hiciera su trabajo, que le amenazó con meterles presos a los que hacían las alarmas. Acá siempre se tiene que obedecer al que manda, al que está por encima, es una relación vertical y autoritaria, así se maneja. Este es el modelo de Estado que tenemos. Así que fue con la complicidad del Estado que se produjo la quiebra del banco, fue una estafa, un vaciamiento no solamente del sector público, sino también del sector privado”, explicó.

Recordó que actualmente no existe la defensa del bien común en el Senado y en el Gobierno, por eso existen tantas contradicciones, la competencia innecesaria, en vez de cooperar para hacer las cosas con buena calidad, lo que termina en que se emitan malas leyes que después se deben reformar de vuelta.

“Acá lo importante es que entendamos que con el asesoramiento debido a nosotros, hagamos las cosas bien. Como planteé ayer también cuando dijeron dónde se tiene que depositar el dinero público, en los demás países se deposita en el banco estatal, pero ¿qué pasa acá?, uno desconfía del Estado, ¿por qué?, porque el Estado es un Estado prebendario y es un Estado corrupto”, fustigó.

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Recordó que el propio BCP perdió la confianza al no respetar y hacer respetar las reglas, lo que hace que no exista seguridad jurídica. Insistió en que la necesidad se centra ahora en avanzar lo más rápidamente posible para resolver el problema de la gente.

“Acá está vinculado el Estado, por lo tanto el Estado debe hacerse responsable de lo que pasó. Ellos (los oficialistas) le eligieron a esta gente y ellos tienen que asumir la responsabilidad. Yo probablemente no voy a votar por cualquier solución, porque el costo político lo tienen que pagar ellos, así que me parece que tenemos que acelerar, tenemos que darle una solución y si eso significa que hay que pagarles a los trabajadores, pues hay que hacerlo porque el Estado es cómplice en este caso puntual y de forma temporal”, concluyó.