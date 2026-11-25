La Presidencia de la República presentó oficialmente ante el Congreso Nacional el proyecto de ley que establece un régimen excepcional de anticipo de créditos laborales. La iniciativa busca dar respuesta a la grave situación de más de 4.000 trabajadores de alrededor de 40 empresas vinculadas o relacionadas al grupo económico de Ueno Bank.

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Estas firmas cesaron completamente sus operaciones luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera el procedimiento de resolución de Ueno Bank, y miles de trabajadores quedaron sin ocupación ni cobro de sus haberes desde el día siguiente.

Ante la proximidad de los vencimientos del salario de noviembre y del aguinaldo de 2026, el Gobierno solicitó al Poder Legislativo el tratamiento de urgencia de la propuesta.

¿Qué dice el proyecto de ley?

El texto propone una vía administrativa, rápida y voluntaria para que los afectados reciban un pago a cuenta de sus deudas laborales pendientes.

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Se pretende que el Estado otorgue un pago igual a los créditos certificados, hasta un tope máximo uniforme de cinco salarios mínimos mensuales (poco más de G. 15 millones) por trabajador. Para financiar el programa, se autoriza un fondo de hasta G. 62.000 millones.

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El cálculo incluye los salarios impagos, la indemnización por despido, el aguinaldo proporcional, las vacaciones proporcionales y el preaviso.

La adhesión será opcional e individual, sin costo ni necesidad de abogados o intermediarios, y podrá presentarse de forma presencial o electrónica en un plazo de 60 días corridos.

Derecho a reclamar el saldo restante: Dado que se trata de un anticipo a cuenta y no de un subsidio, el cobro no significa una renuncia a los derechos del trabajador, quien conserva la facultad de reclamar la diferencia pendiente al empleador por las vías legales ordinarias.

Las sumas percibidas serán inembargables, salvo por pensiones de alimentos, y estarán exentas de descuentos o retenciones.

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Además, se extiende de forma excepcional la cobertura de salud en el Instituto de Previsión Social (IPS) para los trabajadores asegurados y sus familias hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿De dónde saldrá el dinero para el anticipo?

Sobre el fondo, se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, a realizar de manera excepcional las modificaciones presupuestarias necesarias dentro del Presupuesto General de la Nación 2026 por hasta el monto fijado de G. 62.000 millones.

Dichos recursos no irán a un fondo general común, sino que se depositarán y administrarán en una cuenta especial destinada exclusivamente al pago de estos anticipos laborales.

A esta misma cuenta ingresarán posteriormente los importes que el Estado recupere al subrogarse en los derechos de los trabajadores, cobrando a las empresas empleadoras o mediante la venta y realización de bienes comisados en las causas penales vinculadas.

¿Quiénes están excluidos?

Para resguardar los fondos públicos, la ley excluye explícitamente del beneficio a directores, gerentes, apoderados, accionistas y sus familiares directos hasta el cuarto grado de consanguinidad. En el caso de las personas imputadas en las causas penales derivadas del caso, su pago quedará suspendido mientras dure el proceso. Asimismo, los empleados directos del banco no ingresan en este régimen, pues sus créditos se rigen por la Ley N° 2334/2003.

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Una vez desembolsado el anticipo, el Estado quedará subrogado en las acreencias de los trabajadores y la Procuraduría General de la República iniciará las acciones legales para recuperar el dinero cobrando con preferencia de los bienes de los empleadores, procesos concursales o incautaciones penales.