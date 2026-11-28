El ejecutivo distrital, José Mutti, manifestó que, a medida que pasan los días, siguen apareciendo nuevos compromisos financieros correspondientes a la gestión del exintendente Carlos Duarte (ANR – HC). “Siguen apareciendo deudas, algunas de ellas no estaban contempladas durante el cierre administrativo realizado durante el proceso de transición”, expresó.

Ante esta situación, la administración municipal decidió evaluar los costos para contratar a una empresa privada especializada en auditorías externas. “Los resultados que se tengan permitirán saber dónde estamos parados”, manifestó.

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Aunque evitó precisar el monto exacto del pasivo, afirmó que la deuda ya superó ampliamente la cifra declarada anteriormente, que rondaba los G. 7.000 millones. “En este momento no tengo el monto exacto, pero superó ampliamente las cifras declaradas”, señaló.

Mutti recordó que, durante la primera semana de su gestión al frente de la Municipalidad de Ayolas, solicitó la intervención de la Contraloría General de la República (CGR) para auditar la administración anterior. Sin embargo, indicó que hasta la fecha no recibió respuesta de la institución contralora.

Deudas

Durante una conferencia de prensa realizada anteriormente, José Mutti había detallado los compromisos financieros que arrastra la institución municipal.

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Entre las principales obligaciones figuran deudas por sueldos, jornales y dietas, que ascienden a G. 2.160.400.122. También mencionó transferencias pendientes por impuestos inmobiliarios destinadas a la Gobernación y al Ministerio de Hacienda, por un total de G. 288.193.346.

Asimismo, la lista de pasivos incluye obligaciones bancarias (préstamos) por G. 4.271.896.429, deudas con proveedores por G. 311.520.732, gastos sociales por G. 16.250.000, dietas de años anteriores por G. 137.744.009 y servicios personales por G. 154.138.875.

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