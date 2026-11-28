El senador Salyn Buzarquis (PLRA) indicó que el sistema de selección para la chapa presidencial podría definirse en la próxima convención partidaria a realizarse en marzo del 2027.

Agregó que si bien existe enojo ciudadano con el Partido Colorado con la crisis que se desató en el gobierno del ahora ex presidente Santiago Peña, eso no significa que automáticamente se va a elegir a un candidato liberal.

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“Es innegable que el escenario está preparado para la oposición, pero tampoco hay que confundir que el enojo con el gobierno signifique que automáticamente podés llegar. Lo que destruyó este gobierno fue la soberbia y en la política la soberbia te funde”, manifestó el senador Buzarquis.

Por otro lado, reconoció que el líder del Partido Yo Creo Miguel Prieto se equivocó al decir que el Partido Liberal se debe alinear, pero eso no significa que se acabe el mundo.

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“Diferentes lideres de la oposición deben bajar 6 cambios. Yo les digo a los líderes de mi partido que no es que la gente esté molesta con el gobierno y automáticamente somos los liberales la opción”, dijo Salyn Buzarquis.

El senador instó a los referentes del PLRA a dejar de ser “pire pererĩ”, dejar de molestarse por vyresas y mirar en la vereda del frente en donde el Partido Colorado tiene unas internas sangrientas y luego se unen.

“Es una torpeza que en la oposición haya demasiado pire pererĩ. Ellos se pelean, en el Partido Colorado se mató un vicepresidente, se destituyó a otro pero luego terminan acordando. Entre lo más suave que se dicen es que es un mafioso o contrabandista y nosotros nos enojamos por vyresas”, sostuvo Buzarquis.

Convención liberal definirá la ruta

El senador opositor indicó que se debe colocar el cimiento entre todos los líderes y de allí comenzar a hablar sobre las reglas de juego, pero con mucha humildad y prudencia para ofrecer una mejor opción de gobierno a la ciudanía.

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“Se debe poner el cimiento y a partir de allí poner las reglas de juego de como se va a competir, pero con mucha humildad y prudencia. Sí vos no le ofreces algo mejor a la gente por más que no quiera esa persona va a votar por lo que conoce por más que sea malo”, sostuvo el parlamentario.

Dijo también que no hay que subestimarle al Partido Colorado por que tiene una estructura fuerte y votos duros, que por más que la gente esté molesta con el actual gobierno aún falta más de un año para las elecciones.

“La gente va a optar por lo que conoce, por más que tenga su defecto. Al Partido Colorado no hay que subestimarle. Ellos tienen sus votos duros, además tienes un año y más para las elecciones”, manifestó Buzarquis.

Sobre el sistema para elegir al candidato único de la oposición nacional el senador indicó, que en la convención liberal se decidirá, que hoy las posturas están divididas.

“La convención de marzo del Partido Liberal va a marcar la cancha en gran medida de lo que va a pasar en toda la oposición. Los convencionales van a tener dos alternativas. Una es la figura de la concertación y otra es la alianza”, explicó Buzarquis.

Manifestó que él se juega más por la concertación por que considera que es un espacio más democrático, pero que la alianza también es una alternativa válida.

“Una figura de la concertación para que cada uno arme su chapa y allí se acuerda el padrón; y la otra alternativa es una alianza y solo disputamos por el espacio de la vice. Hay una postura dividida, pero mi voto es por la concertación que considero lo más democrático y abierto”, puntualizó el senador liberal.

Pidió además a sus correligionarios a dejar de jugar a favor de la cúpula colorada, que no sean un elemento divisor, dejen de lado el personalismo y comiencen a trabajar por un proyecto país.