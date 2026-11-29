Una morosidad de G. 61.781 millones mantienen los intendentes con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, al cierre del mes de octubre según informó la institución cuyo titular es el procesado Venancio Díaz Escobar.

Según los datos publicados por la entidad jubilatoria la municipalidad más morosa sigue siendo la de Asunción con una deuda acumulada de G. 36.496 millones.

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En tanto que, le sigue la Municipalidad de Fernando de la Mora con G. 7.034 millones en el segundo puesto del top cinco de los más morosos.

Continúan, la Municipalidad de Villarrica debe G. 2.407 millones, la Municipalidad de Mariscal Estigarribia adeuda G. 2.303 millones y en el quinto puesto está la Municipalidad de Hernandarias G. 1.656 millones.

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La Caja de Jubilación Municipal informó que son 213 las municipalidades que no cumplen con sus compromisos institucionales.

Aguinaldo antes que setiembre

El Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal en su ultima sesión dispuso que se pagaría el aguinaldo, pero el pago del mes de agosto quedó hasta los que reciben sus haberes G. 2.240. 210.

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“Como resolución central, se estableció como prioridad absoluta el pago de aguinaldo para jubilados y pensionados, por encima de cualquier otro gasto o erogación”, indica el comunicado.

La Caja Municipal de Jubilaciones está en una quiebra técnica desde finales del 2023 y el Ministerio Público investiga un esquema corrupto que se armó para apropiarse del dinero de los jubilados.

En esta causa están investigados el expresidente Bernabé Peralta, quien renunció en enero del 2024 y fue reemplazado por Venancio Díaz Escobar, quien también está procesado, así como otros miembros del actual Consejo de Administración y varios funcionarios.