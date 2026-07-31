¿El amor dura tres años? Lo que explica la neurociencia del deseo y el apego

Qué pasa en el cerebro cuando baja la “luna de miel”

Durante el inicio de una relación, suelen activarse circuitos de recompensa asociados a dopamina y noradrenalina, que aumentan energía, foco en la pareja y motivación. Con la repetición, el cerebro se adapta: aparece la habituación (la novedad impacta menos).

En paralelo, en vínculos estables ganan peso sistemas vinculados al apego, donde participan hormonas como oxitocina y vasopresina, asociadas a confianza y calma.

No es que “se apague” el vínculo; muchas personas dejan de sentir esa intensidad inicial y lo interpretan como pérdida de amor, cuando puede ser un cambio de fase.

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Por qué “tres años” aparece tanto en la cultura

Algunas hipótesis evolutivas sugieren que la intensidad del enamoramiento podría favorecer la formación de pareja el tiempo suficiente para atravesar etapas tempranas de crianza.

Pero estas explicaciones son promedios teóricos, no reglas. La duración del deseo y la satisfacción depende de variables psicológicas, sociales y de salud que pueden alargar o acortar cualquier “curva” general.

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Deseo sexual: el factor que más se confunde con amor

El deseo sexual es especialmente sensible a la novedad, al estrés y al contexto. Con el tiempo, es frecuente que disminuya la espontaneidad y aumente el deseo “responsivo” (aparece después de la cercanía, el afecto o un contexto propicio).

Ejemplo habitual: al inicio todo parece fluir; más adelante, entre trabajo, convivencia y cansancio, la excitación necesita condiciones que antes no eran necesarias.

También hay diferencias individuales: para algunas personas, la rutina baja el deseo; para otras, la seguridad lo potencia.

Lo que suele erosionar el vínculo

La investigación en psicología de pareja muestra que el desgaste suele venir menos de la química y más de la vida diaria: estrés crónico, falta de sueño, sobrecarga de cuidados, conflictos no resueltos, desigualdad en tareas, y menos tiempo de intimidad no sexual (conversación, afecto, juego).

Todo eso impacta en el cuerpo: sube el cortisol, baja la disponibilidad mental para el erotismo y aumenta la irritabilidad.

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Cuándo conviene consultar: señales que no son “normales”

Es esperable que la intensidad fluctúe. Pero vale pedir ayuda profesional (medicina, sexología clínica o salud mental) si hay dolor, rechazo persistente, tristeza marcada, ansiedad, cambios bruscos de deseo sin causa clara, o si medicamentos (por ejemplo, algunos antidepresivos) están afectando la respuesta sexual.

En esos casos, el problema no es “el amor”, sino algo tratable que está interfiriendo con el bienestar.