Ciudad del Este: este es el empujoncito que necesitabas para aprovechar los últimos días de vacaciones de invierno

A una distancia de poco más 320 kilómetros de Asunción, Ciudad del Este está estratégicamente ubicada en una región que encanta por su dinamismo, diversidad cultural y su amplia oferta turística. Hay alternativas de entretenimiento para todos los gustos y es una opción perfecta para el turismo interno. A continuación, algunas propuestas.

Salas de realidad virtual y de saltos: diversión garantizada

Entre su amplia variedad de opciones, esta capital departamental ofrece al público un espacioso local de juegos de realidad virtual para niños y adultos con más de 50 juegos, a los que se puede acceder a través de simuladores. El costo es de G. 15.000 la hora. Otra alternativa es la sala de “jump” o de saltos, con camas elásticas, trampolines, burbujas inflables y otros divertidos juegos para toda la familia; en este caso el costo es de G. 50.000 por persona la hora e incluye medias antideslizantes.

Ambos lugares, están abiertos de martes a domingo de 12:00 a 21:00, y se ubican en el cuarto piso del Shopping París, zona del microcentro.

Juegos infantiles con varias opciones

Quienes tienen un espacio asegurado para el entretenimiento son los niños, ya que hay cuatro parques infantiles con salas de juegos, exclusivamente para ellos. Cuentan con carruseles, trencitos, toboganes, piscina de pelotas, autos chocadores, máquinas de premios y mucho más.

Diver Toys, situado en Plaza City (ruta PY 02, ex Km 8), es uno de locales que ofrece todas las comodidades. Asimismo Arena Kids del Shopping Arena (avenida Itaipú Oeste, ex Km 3); Cuchipark (ruta PY02, ex Km 3,5); y Zone Kids del Shopping París. El costo varía de G. 20.000 a G. 35.000 por hora por cada niño. Los juegos específicos tienen un precio diferenciado.

Paseo al aire libre

Y si gustan de un paseo al aire libre, los próximos días serán perfectos ya que el pronóstico del tiempo no prevé lluvias y el ambiente estará de fresco a cálido.

El Parque Lineal Manuel Ortiz Guerrero, ubicado en el Área 1, propone disfrutar de la naturaleza en un área de aproximadamente 18 hectáreas. Administrada por la Itaipu Binacional ofrece una infraestructura con estacionamientos, dos pórticos de acceso, senderos para caminatas, bicisendas, un puente peatonal, equipo de gimnasia, parques infantiles y bancos para descanso.

Está abierto de lunes a domingo de 6:00 a 20:00, el ingreso es gratuito y se exige presentación de cédula de identidad.

Alojamientos en Ciudad del Este

Ciudad del Este cuenta con una infinidad de propuestas de alojamientos, ya sea aquellos situados en plena zona céntrica como en rincones más alejados y tranquilos.

Uno de ellos es El Paraíso Escondido, situado a orillas del río Acaray, en el barrio Don Bosco (ex Km 7) y rodeado de una imponente naturaleza, además de contar con todas las comodidades para pasar el día.

La diaria por pareja es de G. 500.000. En hoteles como Gran Nobile (ex Km7), Asunción Gran Hotel (sobre ruta PY02, ex Km 5,5), Convair (microcentro) y Mi Abuela (microcentro), el costo de una diaria en base a una habitación doble varía entre G. 255.000 y G. 390.000.