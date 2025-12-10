Verano en Encarnación: apertura de temporada se realizará este jueves con fiesta en la Costanera

La Municipalidad de Encarnación presentó la agenda de actividades para la Temporada de Verano 2025–2026, un calendario que refleja la energía, la diversidad cultural y el espíritu festivo, según destacaron. Este año apuestan por el concepto “Encarnación Vive el Verano”.

La propuesta reúne eventos culturales, deportivos, gastronómicos y recreativos que posicionan a la ciudad como el destino ideal para el turismo interno y, por qué no, para visitantes de todo el mundo.

El jueves 11 de diciembre, desde las 19:30, se desarrollará la Apertura Verano Encarnación 2025 en la Pérgola de la Playa San José, ubicada sobre la avenida Costanera República del Paraguay.

La noche contará con la fuerza musical de los DJs Guillermo Atencio y Guillermo Acuña, en una producción conjunta entre Puertas del Sur y la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Encarnación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Comerciantes esperan repunte de ventas para los últimos días del año en Encarnación

Las principales actividades que animarán diciembre, enero y febrero incluyen: espectáculos musicales masivos, ferias creativas, teatro, cine al aire libre, rutas turísticas guiadas, experiencias gastronómicas y una amplia agenda deportiva. Cada una de estas iniciativas busca consolidar a Encarnación como un referente turístico nacional, fortaleciendo la participación ciudadana y el desarrollo local.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Playa San José

La gerente de la Playa San José, Laura Montiel, detalló que la ansiada reapertura al público del principal sitio turístico de la ciudad tendrá lugar el próximo viernes 12 de diciembre.

Esperan que la condición del clima acompañe para que los visitantes puedan disfrutar de la renovada arena y de las nuevas infraestructuras de la playa. En total se retiró cerca de 70 cm de arena vieja para reemplazarla con 13.000 metros cúbicos de arena nueva.

Sin dudas, será el escenario de los principales eventos del verano y el más concurrido, estimó Montiel. Se espera la presencia de grandes conciertos, con artistas reconocidos como Kchiporros y Damas Gratis.

Además, refirió que este año la Noche Blanca habilitará la arena de la playa para permitir una experiencia más inmersiva a los turistas que desean recibir el año a orillas del río Paraná.

Lea más: Museo Memoria Viva requiere urgente reparación de canaletas de Patrimonio Histórico encarnaceno

Agenda de Actividades

El sábado 20 de diciembre realizarán la actividad “Navidad Junto al Paraná”, con la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional desde las 20:00 en la Costanera República del Paraguay.

También, para los jueves de diciembre y enero, está previsto realizarse “Cocina en Vivo con Sabores del Paraná”, que serán talleres de cocina abiertos a todo público.

Para el 31 de diciembre se realizará la tradicional celebración de Noche Vieja, mientras que el 1 de enero tendrá lugar el primer Sunset, con DJs en vivo.

Además, destacaron una serie de conciertos a desarrollarse en la Playa San José, organizados por la Municipalidad, Puertas del Sur y Cervepar, que se denominará “Viví Encarnación 5.0”. La primera fecha será el 17 de enero, con la presentación de DJ Alan Gómez; el 24 de enero estará DJ Bresh; el 31 de enero llegará Damas Gratis; el 7 de febrero, Kchiporros; y el 14 de febrero el cantante argentino FMK.

También estará disponible una cartelera de teatro en el Centro Municipal de Artes, con una gran producción de la obra “El sueño de una noche de verano”, de William Shakespeare. Estará disponible desde el viernes 28 de enero y todos los viernes de febrero.

Lea más: Itapúa sin casos de dengue pero en alerta por temporada alta

El Carnaval Encarnaceno 2026 se celebrará en las fechas 17, 24 y 31 de enero, así como el 7 y el 14 de febrero.