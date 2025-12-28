Encarnación recibirá el año 2026 con hoteles ocupados y miles de visitantes

La “Perla del Paraguay” es una joya escondida que está siendo descubierta con muchas más novedades cada año. El creciente interés de los turistas en la capital de Itapúa se refleja principalmente en una alta ocupación hotelera, mayoritariamente de quienes realizan turismo interno. El gremio hotelero augura un lleno total para la fiesta de Año Nuevo.

Así como creció la oferta tras el evento del Mundial de Rally, la demanda no se quedó atrás en materia de reservas. Estiman que, en promedio, la ocupación se mantiene superior al 70 %, mientras que en fechas clave, como fin de año y Carnaval, se llega a un lleno total.

Esperan que para la fiesta de la “Noche Blanca”, que se realiza cada año en la Playa San José de Encarnación, se superen las 80.000 personas, que recibirán el Año Nuevo a orillas del río Paraná, con un imponente espectáculo de fuegos artificiales.

La tradición hace que las familias lleguen con sus sillas y mesas para compartir, en la costanera, la cena de fin de año. Además, en el lugar, los prestadores de servicios estarán con alquileres disponibles para el público, así como con otros servicios.

Los lugares no se reservan y se organizan por orden de llegada. Para este año se habilitará la arena de la playa para ingresar a la noche con las sillas, pero después del término del horario del baño, a las 19:00.

Agenda para el verano

Para el 31 de diciembre se realizará la tradicional celebración de Noche Vieja, mientras que el 1 de enero tendrá lugar el primer Sunset del año, con DJs en vivo a partir de las 19:00, en la Playa San José.

Además, se prevé una serie de conciertos a desarrollarse en la Playa San José, organizados por la Municipalidad, Puertas del Sur y Cervepar, que se denominará “Viví Encarnación 5.0”.

La primera fecha será el 17 de enero, con la presentación de DJ Alan Gómez; el 24 de enero estará DJ Bresh; el 31 de enero llegará Damas Gratis; el 7 de febrero, Kchiporros; y el 14 de febrero, el cantante argentino FMK.

En paralelo, se realizará la edición 100 del Carnaval Encarnaceno 2026, que contará con cinco noches, programadas para el 17, 24 y 31 de enero, así como el 7 y el 14 de febrero.

Alta demanda de hoteles

Aparte de las altas reservas que superaron el 90% para fin de año y el verano, se nota un crecimiento del turismo desde el extranjero. Del público ocupante, cerca del 40% son extranjeros.

Desglosado: el 30% sería de Argentina, el 20 % de Brasil, mientras que el 10% de otros países, principalmente de Europa. Entretanto, el turista interno mantiene un alto nivel de ocupación, que representa el 60% de la ocupación hotelera.

Sobre los precios en hoteles, las habitaciones simples pueden hallarse con precios entre G. 220.000 y G. 500.000, mientras que las dobles oscilan entre G. 300.000 y G. 700.000. En el sector extrahotelero se encuentran habitaciones desde G. 120.000.