Renuncia de Hernán Rivas debió producirse hace tiempo, dice dirigente

El abogado Vidal Cáceres manifestó que el ahora exsenador Hernán Rivas conocía perfectamente su situación judicial, pero que el poder político muchas veces permite encubrir hechos ilícitos. En ese contexto, afirmó que no resulta extraño que dentro del movimiento Honor Colorado (HC) se produzcan situaciones como la protección al senador Erico Galeano (ANR-HC).

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“Si hubiera sido un parlamentario de otro movimiento político, hace tiempo ya habría sido expulsado”, expresó el abogado, al cuestionar el respaldo político brindado desde el oficialismo a parlamentarios vinculados a investigaciones judiciales.

Asimismo, indicó que la salida de Rivas del Congreso Nacional respondería a una decisión del expresidente y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, a quien señaló como la figura que define las principales determinaciones dentro del bloque cartista.

Según Cáceres, en el Senado los integrantes de Honor Colorado siguen una línea política establecida previamente por el movimiento, situación que impide el debate real de los proyectos y temas tratados en el Congreso Nacional. Indicó que los legisladores oficialistas votan de manera uniforme porque las decisiones ya llegan definidas de antemano.

El dirigente social afirmó que esta práctica genera una “dictadura parlamentaria”, incompatible con los principios democráticos, debido a que no existen amplios debates sobre asuntos que afectan al país. Agregó que en otros parlamentos se observan confrontaciones de ideas y discusiones enriquecedoras, algo que no ocurre actualmente en Paraguay.

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