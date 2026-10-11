A puro vértigo y adrenalina, Laguna Blanca abrió su temporada turística 2026

Bajo la lluvia y con una buena participación de competidores, el Pombero Vértigo Tour marcó el inicio de la temporada turística 2026 del complejo Ecotur Laguna Blanca, en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro. La competencia de aventura se desarrolló durante el fin de semana del 10 y 11 de octubre, con desafíos deportivos que combinaron naturaleza, resistencia y adrenalina.

La inclemencia del tiempo agregó una dosis extra de emoción y dificultad a las pruebas, en las que los participantes debieron demostrar sus habilidades en distintas disciplinas. Desde la organización destacaron la participación y el entusiasmo de los competidores durante las jornadas.

El evento fue declarado de interés turístico por la Junta Municipal de Santa Rosa del Aguaray, considerando su aporte a la promoción del ecoturismo, la práctica deportiva y el movimiento económico local.

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Deporte, aventura y naturaleza en Laguna Blanca

La competencia reunió a equipos que participaron en distintas modalidades, entre ellas ciclismo, senderismo y trekking, además de kayak, recorriendo sectores emblemáticos de la zona, como Santa Bárbara, los asentamientos cercanos a Laguna Blanca y el área de Laguna Syry.

La organización Pombero cuenta con 22 años de trayectoria en carreras de aventura, una disciplina que combina orientación, trabajo en equipo, resistencia física y contacto responsable con la naturaleza.

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Para esta edición se había previsto la participación de entre 27 y 35 equipos, con aproximadamente 150 a 170 competidores y visitantes, una convocatoria que busca fortalecer el posicionamiento turístico de Santa Rosa del Aguaray.

Laguna Blanca inicia una nueva temporada de actividades turísticas

Con esta competencia, Ecotur Laguna Blanca inicia oficialmente su temporada turística 2026, con expectativas de superar los registros de visitantes del periodo anterior, cuando el complejo recibió más de 150.000 visitas, según los datos proporcionados.

Ubicado en una zona rural de Santa Rosa del Aguaray, Laguna Blanca es uno de los principales atractivos naturales del departamento de San Pedro, reconocido por su paisaje, su playa de arena y las actividades recreativas que ofrece a los visitantes.

El complejo cuenta con un espejo de agua de aproximadamente 170 hectáreas, además de playa, islas, quinchos, amplias áreas de camping, vegetación, piscina con vista al lago, sanitarios, habitaciones para hospedaje y servicio gastronómico con un menú variado.

Con el inicio de la temporada, el sitio se prepara para recibir a familias, turistas y grupos de visitantes que buscan disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. La expectativa es incrementar la afluencia turística y dinamizar la economía local durante los próximos meses.