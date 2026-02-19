El apagón puede repetirse, pero aún no se informa sobre su causa real

La espera del informe final, en medio de renovadas quejas por apagones en varias localidades, así como por los incómodos parpadeos -entre las 13:00 y las 13:30 se contó cuatro en la redacción de ABC- continuaba hasta el cierre de esta edición.

En una entrevista de ayer del presidente de la empresa eléctrica, Ing. Félix Sosa, con ABC Cardinal, de nuevo rechazaba la hipótesis que el apagón del miércoles se debió a una “sobrecarga” en el sistema, consecuencia del golpe que propinó al país ayer una de las crestas de la inmisericorde ola de calor que nos castiga.

Recordemos que un sistema eléctrico, básicamente, tiene un polo generador, las líneas de transmisión, las redes de distribución y la carga, o sea los demandantes del servicio eléctrico.

Sosa, a pesar de que en su reunión con los periodistas en las últimas horas de la tarde del miércoles habló de “un ventarrón” cuando trataba de explicar las causas del siniestro. Al días siguiente, en su entrevista con ABC Cardinal, optó por descartar esa hipótesis.

La causa, desprendimiento en subestación Yguazú

“En ningún momento dijimos que fue el viento, que ocurrió también, pero en ningún momento ...”, punto en el que lo interrumpió uno de los entrevistadores, que buscaba una respuesta específica, concreta.

“Nosotros tenemos bien definido el motivo por el cual tuvimos ese inconveniente”, dijo el técnico al darse cuenta de que una respuesta más concreta se volvía imprescindible.

Luego de referirse al apagón del miércoles 18 como un “inconveniente”, Sosa explicó que hay dos líneas, de 500 kV, que conectan a Itaipú, con la subestación Yguazú - en servicio hace menos de tres años- y que un conductor de una de las líneas se “desprendió”.

Los acontecimientos que desencadenaron ese, aparentemente, simple desprendimiento fue relatado por Sosa del modo siguiente: “se desprendió, hubo un desequilibrio de carga, actuaron las protecciones y ahí empezó todo”.

En la búsqueda de la causa real

La siguiente pregunta, absolutamente lógica es la que de inmediato le formularon los periodistas fue la siguiente: ¿por qué se produjo ese desprendimiento?

Reiteremos, la subestación fue puesta en servicio el último año del periodo de gobierno de Mario Abdo Benítez, entonces es nueva... y costosa, más de US$ 100 millones”, razón por la cual la conjetura del mero “desprendimiento”, en el mejor de los casos, no sonaba convincente.

Hasta la entrevista de ayer, las hipótesis de la ANDE eran las siguientes: 1.- Calidad de los materiales utilizados en el proceso de construcción. 2.- Problemas en la conexión. Si la misma estaba deteriorándose. 3. Si existía un punto recalentado, en la parte deteriorada de la conexión.

¿Cuándo darán a conocer el resultado definitivo? era la siguiente pregunta a lo que el presidente de la ANDE respondió: “todo eso vamos a determinar en base a la evaluación que vamos realizar hoy”, (por ayer, jueves 19 de febrero).

¿Qué es lo que abunda en el sistema de la ANDE?

En la nota que ABC subió ayer en su página digital preguntaba a la ANDE y a sus lectores lo siguiente: ¿Hay riesgo de otro apagón nacional en Paraguay” y. Sosa admitió que existe.

¿Por qué? es la siguiente pregunta: “Lastimosamente no tenemos esa redundancia en Paraguay”, respondió.

¿En que consiste? Se trata de una línea alternativa, de una línea de transmisión que, en casos como el del miércoles, reemplace automáticamente a la que cayó.

La línea de 500 kV entre las subestaciones de Valenzuela e Yguazú cumplirá esa función y su emplazamiento finalizará dentro de un año o ”seis meses”, informaba Félix Sosal.

Dos apagones en en solo año

El 15 de agosto de 2025, ABC publicaba el siguiente material informativo: “ANDE: apagón masivo deja sin luz a gran parte del Paraguay en hora pico”.

La noticia especificaba que el siniestro se produjo en la mañana del jueves 14 de 2025 debido a una falla de la línea de transmisión Itaipú-Acaray. Las secuelas sociales del hecho también se repiten, aún cuando se trate de casos diferentes: “Pacientes de diálisis se vieron afectados!. Además, el tránsito colapsó” y el sistema de comunicaciones, también sufrió las consecuencias.