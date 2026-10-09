PGN 2027: la UNA pide US$ 61 millones adicionales

La Universidad Nacional de Asunción (UNA) solicita G. 392.733 millones adicionales para el presupuesto 2027 (cerca de US$ 61 millones), según refirió este jueves la Prof. Dra. Zully Vera, ante la CBP. El pedido incluye recursos para salarios y nuevos cargos, además de fondos para servicios y obras.

Para las Universidades Nacionales, el PGN 2027 plantea aumentos. En conjunto, las instituciones educativas contatán con G. 2,5 billones, unos US$ 387 millones al tipo de cambio presupuestado de G. 6.458. Dentro de ese presupuesto global, la UNA solicita G. 1,8 billones (cerca de US$ 287,86 millones).

Los G. 392.733 millones adicionales para el presupuesto 2027 (cerca de US$ 61 millones) corresponde a solicitudes por fuera de la carga del Sistema Integrado de Programación Presupuestaria (SIPP). Es un pedido adicional, no el presupuesto total de la universidad.

Los mayores montos corresponden a gastos corrientes, con G. 121.076 millones, y gastos de capital, con G. 109.776 millones. Los primeros cubren las necesidades diarias de la institución; los segundos financian construcciones y equipamientos.

En su presentación, la UNA plantea el destino social de esos recursos: “Cada guaraní aprobado en esta Comisión Bicameral regresa a las familias paraguayas con calidad”, resaltó.

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Presupuesto UNA 2027: G. 79.095 millones para nuevos docentes

La universidad solicita G. 79.095 millones para el denominado crecimiento vegetativo. Este monto permitiría habilitar más secciones de las carreras, según la cantidad de estudiantes por aula que exige la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

También financiaría cargos docentes para dar continuidad a las carreras actuales y a las nuevas, conforme a sus ajustes curriculares.

El pedido busca cubrir las necesidades de enseñanza de una universidad que forma a más de 50.000 estudiantes.

Nivelación salarial y contrato colectivo en la UNA

La solicitud para nivelación salarial asciende a G. 48.643 millones. La UNA pide continuidad para el plan acordado con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Congreso Nacional, previsto para cuatro ejercicios fiscales.

El cuarto año del plan abarca 4.411 cargos administrativos de toda la universidad y 1.634 cargos asistenciales de la Facultad de Ciencias Médicas. Para docentes de aula y de gestión académica, el pedido corresponde al tercer año e incluye 16.571 cargos y 11.898 horas cátedra.

Por separado, la universidad solicita G. 34.142 millones para beneficios del contrato colectivo vigente, destinados a 4.421 cargos administrativos. Estos beneficios comprenden el título de grado y la antigüedad, además de la insalubridad, que corresponde solo a Ciencias Médicas.

Actualmente, el 60% de esos pagos procede del Tesoro y el 40% de recursos propios. La presentación señala que estos últimos se redujeron por la Ley de Gratuidad. El monto solicitado equivale al 25% de la necesidad total de la UNA, según las láminas expuestas por la rectora.

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Hospital de Clínicas: fondos para medicamentos y equipos

Los G. 121.076 millones solicitados para gastos corrientes incluyen servicios básicos y mantenimiento de edificios. La cobertura alcanza a la sede central y a 42 filiales en 22 ciudades de 12 departamentos.

En el Hospital de Clínicas, los recursos permitirían mantener el resonador magnético y los tomógrafos, además de otros equipos de atención médica. También cubrirían medicamentos y reactivos, así como las necesidades del Banco de Sangre. El pedido busca sostener también la terapia intensiva y los programas de trasplante.

Las clínicas universitarias también requieren insumos. La presentación incluye las clínicas odontológicas de Asunción y el Hospital Veterinario de San Lorenzo, con sus filiales. En estos servicios, los estudiantes atienden a pacientes bajo supervisión docente.

Laboratorios de la UNA: equipo público con garantía vencida

El pedido de gastos corrientes incluye el mantenimiento del equipo híbrido SPECT/CT/PET del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS). La lámina lo identifica como el único del sector público y advierte que su garantía venció.

La solicitud también contempla el seguro del edificio del IICS y recursos para la dosimetría de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), un servicio que mide la exposición a radiación de 1.429 trabajadores de 233 hospitales e industrias.

A esto se suman reactivos para los laboratorios de Ciencias Exactas y Naturales y de Ciencias Químicas, que analizan agua y alimentos, además de medicamentos.

Obras y equipamientos: pedido de G. 109.776 millones

Para gastos de capital, la UNA solicita G. 109.776 millones. Los fondos se destinarían a construcciones en sus facultades y a equipamientos.

La propuesta incluye equipos de laboratorio y mobiliario para aulas. También contempla obras en Ingeniería, en Ayolas, y recursos para las demás unidades académicas que figuran en el cuadro presupuestario.

Ciencias Médicas concentra el mayor pedido adicional por unidad, con G. 122.213 millones. De ese monto, G. 70.108 millones corresponden a gastos corrientes y G. 21.824 millones a gastos de capital.

Ejecución presupuestaria de la UNA alcanzó el 92,1% en 2025

Como respaldo a su solicitud, la rectora informó una ejecución del 92,1% de los recursos del Tesoro Nacional en 2025.

Vera señaló que el 17% de su presupuesto de la UNA corresponde a ingresos que genera por cuenta propia. En 2025, estos recursos sumaron G. 312.116 millones, provenientes de aranceles de posgrado y servicios de laboratorio, además de análisis y certificaciones para el Estado y las empresas.

En materia de control, el Rectorado obtuvo 3,11 puntos y el nivel “Gestionado” en el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas (Mecip), en 2026. La presentación registra cinco mediciones consecutivas en ascenso.

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