Congreso instala Comisión Bicameral que estudiará el PGN 2027: quiénes la integran

Del acto participarán el senador Silvio Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado; la diputada Cristina Villalba, titular de la misma comisión en la Cámara de Diputados; y el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera.

La reunión tendrá una duración estimada de dos horas, en las que en las que el titular del MEF expondrá el proyecto de presupuesto ante la Comisión.

“Vamos a tener la sesión preparatoria donde vamos a asignar mesa directiva y luego va a estar con nosotros el ministro de Economía presentando el proyecto”, explicó en entrevista con ABC Color, Ramón Duette, director de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.

Duette añadió que la participación de los legisladores titulares está prevista para esta etapa. Los suplentes asumirán en caso de ausencia definitiva o renuncia de algún integrante.

Lea más: PGN 2027: Volver al 1,5% del PIB exige un plan fiscal desde hoy, refiere economista

Comisión Bicameral de Presupuesto 2027: sus integrantes

La Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP) está conformada por representantes del Senado y de la Cámara de Diputados. Su creación responde al Art. 216 de la Constitución Nacional, que dispone la conformación de una comisión integrada por ambas cámaras para el estudio del Presupuesto General de la Nación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las resoluciones fueron firmadas por el presidente del Senado, Basilio Núñez, y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Lea más: Dionisio Borda advierte que el PGN 2027 traslada el problema fiscal a la próxima administración

Senadores titulares de la Comisión Bicameral

La representación del Senado corresponde a 25 legisladores: Silvio Ovelar, Arnaldo Samaniego, Natalicio Chase, Javier Zacarías Irún, Antonio Barrios, Pedro Díaz Verón, Patrick Kemper, Derlis Osorio, Lizarella Valiente, Dionisio Amarilla, Sergio Rojas, Salyn Buzarquis, Hermelinda Alvarenga, Celeste Amarilla, Esperanza Martínez, Líder Amarilla, Ever Villalba, Alfonso Noria, Guadalupe Aveiro, Walter Kobylanski, José Ledesma, Carlos Núñez, Zenaida Delgado, Blanca Ovelar y José Oviedo.

Diputados titulares de la Comisión Bicameral

La Cámara de Diputados aporta 26 titulares: Cristina Villalba, Bettina Aguilera, Esteban Samaniego, Miguel Del Puerto, Néstor Castellano, Saúl González, Héctor Figueredo, Pedro Ortiz, Sebastián Barressi, Yamil Esgaib, César Cerini, Hugo Meza, Edgar Olmedo, Juan Añazco, Daniel Centurión, Mauricio Espínola, Dalia Estigarribia, Rodrigo Blanco, Jorge Ávalos Mariño, Emilio Pavón, Luis Franco, Adrián Vaesken, Arnaldo Valdez, Leidy Galeano, Rubén Rubin y Patricia Zena.

Los suplentes de Diputados son David Jara, Benjamín Cantero, Carlos Núñez Salinas, Rubén Roussillón, Luis González Vaesken, Juan Maciel, Del Pilar Vázquez, Pedro Gómez, Carlos María López, Diosnel Aguilera y Graciela Aguilera.

Audiencias del PGN 2027: qué pasará después

Tras la instalación de la Comisión Bicameral, comenzará el periodo de audiencias con las autoridades de los ministerios, secretarías y entes descentralizados.

Durante estas reuniones, los responsables de cada institución deberán explicar ante los legisladores sus pedidos presupuestarios. La comisión analizará esas solicitudes antes de que el proyecto llegue al pleno para su tratamiento y votación.

El proceso permitirá al Congreso revisar las prioridades de gasto planteadas por el Poder Ejecutivo y definir las modificaciones que correspondan dentro del trámite legislativo del PGN 2027.

PGN 2027: cuánto dinero contempla el presupuesto

El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 asciende a G. 166,3 billones, equivalentes a US$ 25.754,4 millones.

A partir de la instalación de la Comisión Bicameral, comienza la revisión de las asignaciones previstas para las distintas instituciones públicas.

El PGN establece cuánto dinero espera recaudar el Estado y cómo se distribuirán esos recursos. Su contenido alcanza áreas como salud, educación, salarios públicos, infraestructura y otros servicios estatales, detalla el documento presentado por el Poder Ejecutivo mediante el titular del MEF el pasado martes 1 de septiembre.

Lea más: PGN 2027: Manuel Ferreira analiza los números ocultos tras el proyecto económico

PGN 2027: crecimiento económico e inflación proyectada

El proyecto presupuestario parte de una estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,2% para 2027.

El PIB nominal previsto alcanza G. 433,0 billones, cifra equivalente a unos US$ 67.062,8 millones. Para la inflación, el Poder Ejecutivo utiliza una proyección de 3,5%.

El tipo de cambio estimado para el próximo año es de G. 6.458 por dólar. A su vez, el Gobierno calcula que la recaudación tributaria aumentará 8,6% frente a los datos previstos para 2026.

“El escenario macroeconómico utilizado para elaborar el PGN establece los parámetros sobre los cuales se construyen las estimaciones de ingresos y gastos”, explicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).