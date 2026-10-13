Río Paraná podría alcanzar los 6,10 metros en Ayolas este miércoles

En la mañana de este martes, la cota del río Paraná alcanzó los 5,10 metros en el puerto de Ayolas, situado aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY). De acuerdo con el pronóstico del área de Hidrología de la CHY, el nivel podría llegar a los 6,10 metros este miércoles.

La cota normal en la zona del distrito ayolense es de 1,80 metros, mientras que el nivel de alerta se establece en 4,20 metros. El límite de desborde es de 4,50 metros.

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Además, se prevén precipitaciones de variada intensidad entre este martes y mañana. Los pronósticos de los centros especializados coinciden en acumulados de entre 20 y 50 milímetros, en promedio, en gran parte de la cuenca, principalmente en la cuenca alta y en la cuenca del río Iguazú. En el escenario más lluvioso, los acumulados podrían alcanzar localmente los 100 milímetros.

Según el informe hidrológico, los caudales afluentes a Yacyretá estarán condicionados por la operación de las centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba de la CHY y por la evolución real de las precipitaciones pronosticadas sobre su cuenca de aporte.

Del análisis realizado con la información disponible hasta el momento, el caudal afluente previsto para este martes se ubicaría en torno a los 34.100 m³/s, mientras que para los próximos días se estima que oscilaría entre 35.000 y 39.000 m³/s.

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Evacuaciones preventivas ante el avance de las aguas del río Paraná

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas informó que continúan las tareas de evacuación preventiva ante el rápido avance de las aguas del río Paraná. Los trabajos se llevan adelante de manera conjunta con personal de la Prefectura Naval, zona Ayolas; integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del distrito; personal de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY); la Gobernación de Misiones y la Municipalidad local.

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El coordinador general del COE e intendente electo de Ayolas, José Mutti, anunció que para este martes se espera la llegada de personal de las Fuerzas Armadas, cuyos integrantes se encargarán de construir unas 50 viviendas temporales que servirán de albergue para las familias afectadas por las inundaciones.

Hasta este miércoles, se contabilizan 138 familias evacuadas. De ese total, 89 se encuentran en campamentos temporales, mientras que aproximadamente 49 buscaron resguardo en casas de familiares o en viviendas alquiladas.