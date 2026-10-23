Ayolas busca avanzar con una defensa costera, dicen

Durante un recorrido por Ayolas, el diputado Carlos Arrechea (ANR – HC), quien acompañó al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, durante su visita de este viernes a los campamentos de damnificados y las zonas anegadas, manifestó que se realizan gestiones desde la Cámara de Diputados para concretar una propuesta legislativa que permita destinar recursos de manera conjunta entre la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Itaipú Binacional y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La iniciativa busca financiar la construcción de la defensa costera por etapas, con el objetivo de proteger a las familias de las zonas ribereñas afectadas periódicamente por las crecidas del río Paraná.

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“La idea es hacer un proyecto de ley e incluirlo en el presupuesto para poder construir en etapas la anhelada defensa costera. Además de proteger a toda la zona ribereña que siempre se está inundando, servirá para un esparcimiento turístico que le dé más vida al sector en Ayolas”, destacó el legislador.

Las autoridades buscan iniciar al menos una de las etapas de la obra en el corto plazo, a fin de mitigar los efectos de las crecidas periódicas del río Paraná.

Inversión privada e industrialización

Por otra parte, Arrechea anunció que se mantienen conversaciones con inversionistas privados de Egipto interesados en instalar dos fábricas y tres maquiladoras en Ayolas.

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El proyecto contempla la creación de un parque industrial que aprovecharía la disponibilidad de energía eléctrica y los recursos de la zona. En una primera etapa, se prevé generar cerca de 500 empleos directos, con la posibilidad de alcanzar entre 1.200 y 1.500 puestos de trabajo.

Para los próximos días está prevista una reunión presencial en Ayolas con representantes del grupo inversor. El objetivo es avanzar en las gestiones para concretar el proyecto en el menor tiempo posible.

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