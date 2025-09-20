Tras el empate 1-1 con Atlético Tembetary, Cerro Porteño inicia una nueva etapa, con la dirección técnica interina de Jorge Achucarro, en reemplazo del recientemente destituido entrenador argentino, Diego Martínez. El elenco azulgrana tiene la obligación de obtener una victoria que le permita alcanzar a Guaraní en la cima de la tabla de posiciones y mantenerse firme en la lucha por el título con el legendario.

Sportivo Ameliano, con el objetivo de clasificar a un torneo internacional, mediante la Copa Paraguay 2025, intentará quedarse con un cupo para la Copa Libertadores 2026. Si no es por medio del torneo de integración, buscará sumar la mayor cantidad de puntos que le permitan quedarse con una plaza a la Copa Sudamericana 2026, a través del acumulativo.

Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano: minuto a minuto en vivo

18:00 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador interino de Cerro Porteño, Jorge Achucarro presentará el siguiente once para recibir al Sportivo Ameliano: Alexis Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros; Édgar Páez, Jorge Morel, Gastón Giménez y Cecilio Domínguez; Luis “Totín” Amarilla y Jonatan Torres. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

📋 Alineación oficial de Cerro Porteño para enfrentar a Ameliano ⚽️🏟️🌪️ pic.twitter.com/lggfcKfkf0 — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) September 20, 2025

18:00 Sportivo Ameliano, con once definido

El conductor de la “V” azulada, Humberto García anuncia el siguiente once para visitar a Cerro Porteño: Miguel Martínez; Pablo Aranda, Julio González Trinidad, Hugo Javier Benítez y Tomás Lezcano; Freddy Vera, Marcelo Paredes, Estivel Moreira y Sebastián Aranda; Elías Sarquis y Roland Escobar. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

🏆| 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐬𝐮𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟓 - 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟏𝟑



📝 Plantel confirmado ante el Club Cerro Porteño



💎 Sub 18 Sebastián Aranda



⭐#𝐋𝐚𝐕𝐚𝐳𝐮𝐥𝐚𝐝𝐚⭐ pic.twitter.com/nlyr96Y59k — 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐀𝐦𝐞𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 (@ClubSpAmeliano) September 20, 2025

15:30 A qué hora juega hoy Cerro vs. Ameliano y dónde ver en vivo

Cerro Porteño y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

15:15 Cerro Porteño y la necesidad de ganar en el interinato de Jorge Achucarro

Cerro Porteño enfrente hoy a Sportivo Ameliano por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón y la V Azulada juegan en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción: el partido comienza a las 19:00, hora de nuestro país, con arbitraje de Mario Díaz de Viva.

15:00 José Arrúa sobre la posibilidad de dirigir Cerro Porteño: “Escuchar, siempre voy a escuchar”

En una entrevista con Cardinal Deportivo, el actual director técnico de Sportivo Trinidense, José Gabriel Arrúa, se refirió a la posibilidad de asumir la conducción de Cerro Porteño tras la destitución del argentino Diego Hernán Martínez.

14:45 Cerro Porteño: Achu, conductor interino

Cerro Porteño designó a Jorge Daniel Achucarro (43 años) como técnico interino, mientras la directiva “deshoja margaritas” para la designación del reemplazante del destituido Diego Hernán Martínez (46).

14:30 “Para cualquiera sería una bendición ser elegido para dirigir Cerro Porteño”

Cerro Porteño busca al reemplazante de Diego Martínez. Este mediodía, parte de la directiva azulgrana brindó una conferencia de prensa, pero no entregó detalles sobre el próximo entrenador.

14:15 Jorge Achucarro dirige el sábado a Cerro Porteño ante Ameliano

Miguel Carrizosa confirmó hoy que Jorge Achucarro dirige el sábado frente a Sportivo Ameliano por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

14:00 Diego Martínez fue destituido de Cerro Porteño

Cerro Porteño anunció oficialmente la destitución de Diego Martínez.

13:45 Jorge Achucarro horas antes del anuncio: “Soy soldado de Cerro”

Jorge Achucarro habló con los medios segundos después de finalizar el partido de Cerro Porteño ante Atlético Tembetary por la undécima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El actual entrenador de la juvenil reemplaza a Diego Martínez como interino.