Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano: minuto a minuto en vivo

El Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo Ameliano en el estadio La Nueva Olla, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay y comenzará a las 19:00, con el arbitraje de Mario Díaz de Vivar. Seguilo por ABC.

Por ABC Color
20 de septiembre de 2025 - 18:42

Tras el empate 1-1 con Atlético Tembetary, Cerro Porteño inicia una nueva etapa, con la dirección técnica interina de Jorge Achucarro, en reemplazo del recientemente destituido entrenador argentino, Diego Martínez. El elenco azulgrana tiene la obligación de obtener una victoria que le permita alcanzar a Guaraní en la cima de la tabla de posiciones y mantenerse firme en la lucha por el título con el legendario.

Sportivo Ameliano, con el objetivo de clasificar a un torneo internacional, mediante la Copa Paraguay 2025, intentará quedarse con un cupo para la Copa Libertadores 2026. Si no es por medio del torneo de integración, buscará sumar la mayor cantidad de puntos que le permitan quedarse con una plaza a la Copa Sudamericana 2026, a través del acumulativo.

18:00 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador interino de Cerro Porteño, Jorge Achucarro presentará el siguiente once para recibir al Sportivo Ameliano: Alexis Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros; Édgar Páez, Jorge Morel, Gastón Giménez y Cecilio Domínguez; Luis “Totín” Amarilla y Jonatan Torres. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

18:00 Sportivo Ameliano, con once definido

El conductor de la “V” azulada, Humberto García anuncia el siguiente once para visitar a Cerro Porteño: Miguel Martínez; Pablo Aranda, Julio González Trinidad, Hugo Javier Benítez y Tomás Lezcano; Freddy Vera, Marcelo Paredes, Estivel Moreira y Sebastián Aranda; Elías Sarquis y Roland Escobar. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

15:30 A qué hora juega hoy Cerro vs. Ameliano y dónde ver en vivo

Cerro Porteño y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Roberto Piris da Motta (c), jugador de Cerro Porteño, disputa el balón en un partido frente a Sportivo Ameliano por el torneo Apertura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
15:15 Cerro Porteño y la necesidad de ganar en el interinato de Jorge Achucarro

Cerro Porteño enfrente hoy a Sportivo Ameliano por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón y la V Azulada juegan en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción: el partido comienza a las 19:00, hora de nuestro país, con arbitraje de Mario Díaz de Viva.

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Olimpia por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.
15:00 José Arrúa sobre la posibilidad de dirigir Cerro Porteño: “Escuchar, siempre voy a escuchar”

En una entrevista con Cardinal Deportivo, el actual director técnico de Sportivo Trinidense, José Gabriel Arrúa, se refirió a la posibilidad de asumir la conducción de Cerro Porteño tras la destitución del argentino Diego Hernán Martínez.

José Gabriel Arrúa Ovelar (37 años), entrenador del Sportivo Trinidense. (@CST_1935)
14:45 Cerro Porteño: Achu, conductor interino

Cerro Porteño designó a Jorge Daniel Achucarro (43 años) como técnico interino, mientras la directiva “deshoja margaritas” para la designación del reemplazante del destituido Diego Hernán Martínez (46).

Jorge Daniel Achucarro, nacido el 6 de noviembre de 1981, es director técnico provisorio de Cerro Porteño.
14:30 “Para cualquiera sería una bendición ser elegido para dirigir Cerro Porteño”

Cerro Porteño busca al reemplazante de Diego Martínez. Este mediodía, parte de la directiva azulgrana brindó una conferencia de prensa, pero no entregó detalles sobre el próximo entrenador.

Enrique Biedermann (i) y MIguel Carrizosa, dirigentes de Cerro Porteño, en la conferencia de prensa luego de la destitución de Diego Martínez.
14:15 Jorge Achucarro dirige el sábado a Cerro Porteño ante Ameliano

Miguel Carrizosa confirmó hoy que Jorge Achucarro dirige el sábado frente a Sportivo Ameliano por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

Los jugadores de Cerro Porteño abandonan campo de juego después del empate 1-1 con Atlético Tembetary en la regularización de la fecha 11 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
14:00 Diego Martínez fue destituido de Cerro Porteño

Cerro Porteño anunció oficialmente la destitución de Diego Martínez.

El argentino Diego Martínez, entrenador de Cerro Porteño, reacciona en un partido frente a Bolívar por la primera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
13:45 Jorge Achucarro horas antes del anuncio: “Soy soldado de Cerro”

Jorge Achucarro habló con los medios segundos después de finalizar el partido de Cerro Porteño ante Atlético Tembetary por la undécima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El actual entrenador de la juvenil reemplaza a Diego Martínez como interino.

Jorge Achucarro celebrando un gol con la azulgrana.
