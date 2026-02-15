Cerro Porteño vs. Nacional: encuentro por el liderazgo en vivo

Para el equipo dirigido por Jorge Bava, el destino le sirvió una oportunidad de oro. Tras un paso en falso ante el alternativo del 2 de Mayo, el conjunto azulgrana recibió una bocanada de aire fresco gracias al reciente empate de Olimpia frente a Rubio Ñu. La consigna en el vestuario cerrista es innegociable, ya que deben vencer para alcanzar la cumbre. Un triunfo no solo colocaría al Ciclón en la vanguardia del campeonato, sino que funcionaría como la inyección anímica ideal para recibir a su eterno rival en el Superclásico del próximo sábado.

En la acera de enfrente, Nacional llega con la sangre en los ojos. El equipo de Felipe Ariel Giménez, que deslumbró con un inicio perfecto en las primeras tres jornadas, busca recuperar el terreno perdido tras su último tropiezo. Para la Academia, este duelo vecinal representa una misión estratégica doble. Por un lado, buscan recuperar el mando absoluto que hoy ostenta el Decano y, por el otro, pretenden arruinarle la fiesta al vecino justo la antesala del clásico.

Cerro Porteño vs. Nacional: minuto a minuto en vivo

8′ El poste salva a Cerro Porteño

Nacional estuvo a punto de romper el cero de manera fortuita. La acción nació en los pies de Ignacio Bailone, quien recibió recostado por el sector izquierdo; al intentar enviar un centro al área, el balón se desvió en el trayecto tras impactar en la humanidad de Rodrigo Gómez. El rebote cambió drásticamente la trayectoria del esférico, que tomó rumbo de portería y terminó estrellándose en el poste derecho de Alexis Martín Arias. El guardameta, sorprendido por el inesperado cambio de dirección, no ofreció respuesta alguna y quedó estático en el centro del arco mientras observaba cómo la madera evitaba la caída de su valla.

20:30 ¡Comienza el partido en La Nueva Olla!

Cerro Porteño y Nacional ya juegan en Barrio Obrero, en el duelo que completará la quinta ronda del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, que se disputa en el estadio La Nueva Olla.

19:30 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador azulgrana Jorge Bava presentará el siguiente equipo para recibir a Nacional: Alexis Martín Arias: Rodrigo "Chino" Gómez, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Guillermo Benítez; Cristhian Paredes, Gastón Giménez y Jorge Morel; Mateo Klimowicz, Pablo Vegetti y Ignacio Aliseda.

📋 Alineación confirmada del Ciclón para enfrentar a Nacional🌪️⚽️ pic.twitter.com/FzvTFpkjUD — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) February 15, 2026

19:30 Nacional, con once definido

El conductor Tricolor, Felipe Ariel Giménez anuncia el siguiente once para visitar a Cerro Porteño: Santiago Rojas; Juan Segundo Feliú, Alexis Cañete, Thomas Gutiérrez y Fernando Díaz; Alejandro Samudio, Roberto Ramírez, Sebastián Vargas y Hugo Iván Valdez; Josué Colmán e Ignacio Bailone.

#Apertura2026🏆



✅️ Fecha 5



📄 Alineación confirmada para enfrentar a Cerro Porteño. #VamosNacional 🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/NeGwzcTnwb — Club Nacional Py (@clubnacionalpy) February 15, 2026

19:15 Cerro Porteño y Nacional juegan por el liderato en La Nueva Olla

Cerro Porteño recibe hoy a Nacional, en el duelo que completará la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El “Ciclón” de Barrio Obrero y el “Tricolor” juegan a las 20:30, hora de nuestro país, en La Nueva Olla de Asunción.

19:00 A qué hora juega Cerro Porteño vs. Nacional y dónde ver en vivo

Cerro Porteño y Nacional completan hoy la disputa de la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

18:45 Cerro Porteño vs. Olimpia: El primer superclásico de 2026 tiene fecha, horario y estadio

Cerro Porteño y Olimpia disputarán el primer superclásico del año en La Nueva Olla. El Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol confirmó hoy la fecha y el horario del partido.

18:30 Cerro Porteño, con ajustes de piezas para recibir a su vecino Nacional

Tras el deslucido empate sin goles frente al 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero, el margen de error se reduce para Cerro Porteño. La necesidad de una victoria se vuelve imperativa en Barrio Obrero, especialmente tras ver cómo su tradicional rival asaltó la cima de la tabla en la antesala del primer superclásico de la temporada. Con este panorama de presión creciente, el “Ciclón” se prepara para enfrentar este domingo a las 20:30 a su vecino, Nacional, en La Nueva Olla.

18:15 Los Derlis dirigirán a los grandes en la quinta fecha del Apertura 2026

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol oficializó las designaciones para la quinta jornada del Torneo Apertura de la Copa de Primera. La programación de los equipos arbitrales pone especial foco en el compromiso que cerrará la ronda: el atractivo enfrentamiento entre Cerro Porteño y Nacional, duelo entre entidades aledañas, en el cierre de la cartelera.

18:00 Alexis Martín Arias y su sexto penal tapado en el arco de Cerro Porteño

El empate sin goles entre Cerro Porteño y el Sportivo 2 de Mayo tuvo un protagonista excluyente: Alexis Martín Arias. El portero del “Ciclón” agigantó su figura al taparle un penal clave a Diego Acosta, consolidando una estadística desde su llegada a Barrio Obrero, conteniendo 6 de los 10 penales que le ejecutaron con la camiseta azulgrana (sumando 15 de 48 en su carrera profesional).