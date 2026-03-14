Tras un inesperado traspié la fecha pasada ante Sportivo San Lorenzo, donde apenas rescató un empate 1-1, el equipo de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez llega con la misión de recuperar la contundencia. El Franjeado se mantiene como el único invicto del certamen y lidera la tabla con 21 puntos, sosteniendo una ventaja de 4 unidades sobre su perseguidor más cercano.

Mientras el mundo olimpista espera con ansias el sorteo del jueves para conocer sus rivales en la Copa Sudamericana, el objetivo inmediato es castigar a un rival que atraviesa horas bajas para no ceder terreno en la carrera por el título local.

La realidad de Recoleta FC es de urgencia, ya que el conjunto dirigido por Jorge González Frutos encadena tres partidos consecutivos sin sumar de a tres. Sin embargo, el incentivo hoy es doble para el equipo de la zona del barrio que lleva su mismo nombre. Actualmente ocupan la quinta posición con 13 unidades, lo que significa que una victoria los catapultaría directamente a la cuarta plaza, superando momentáneamente a Libertad.

Al igual que su rival de turno, el “Canario” ajusta piezas para su histórica participación en la fase de grupos de la Sudamericana, buscando que este duelo de alto impacto sirva como el impulso anímico necesario para romper su mala racha en el campeonato paraguayo.

Recoleta FC vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

16:15 La Policía desmiente denuncias de la Barra 79

El comisario Juan Agüero salió al paso de las críticas y defendió los operativos de seguridad en los estadios. “No hay abuso; es un control que se hace normalmente en todos los recintos”, afirmó la autoridad, asegurando que los procedimientos se ajustan a las normas vigentes. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

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LA POLICÍA DESMIENTE A LA 79 👮



🔶El comisario Juan Agüero defendió el procedimiento que se realiza para el ingreso a los estadios.



🗣️"No hay abuso, es un control que se hace normalmente en todos los estadios", aseguró la autoridad.



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16:10 La Barra 79 no asistirá al Defensores

A través de un comunicado oficial, la hinchada organizada del Olimpia anunció que no irá al estadio por su disconformidad con los operativos de seguridad. El punto principal de conflicto es la implementación de la “carpa azul” por parte de la Policía Nacional en los accesos. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

NO VIENE LA BARRA 🥁



🔶A través de un comunicado, la Barra 79 del Olimpia anunció que no asistirá al Defensores del Chaco por no estar de acuerdo con los controles, específicamente con la "carpa azul" que instala la policía a la entrada de los estadios.



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La formación de Olimpia para enfrentar hoy a Recoleta FC

Olimpia disputa hoy la fecha 10 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez vuelve a cambiar la formación y apuesta por la alineación titular.

Olimpia y el objetivo de regresar al triunfo en el torneo Apertura

Olimpia enfrenta hoy a Recoleta FC por la fecha 10 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Canario y el Decano, clasificados a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción.

A qué hora juega hoy Recoleta vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Recoleta FC y Olimpia disputan hoy la fecha 10 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

“Gastón Olveira es un jugador elegible para nuestra selección”

Robert Harrison reveló que Gastón Olveira no necesita el cambio de federación para integrar la selección de Paraguay.

Olimpia, con el máximo potencial

Olimpia enfrentará el sábado en Sajonia a Recoleta FC, a las 18:30, con su máximo potencial. La presentación anterior, contra el colista San Lorenzo, sirvió como lección. El Decano incluyó a varios suplentes, otorgó ventajas al adversario y no pudo extender su racha victoriosa (1-1).

Los jueces elegidos para la décima fecha del torneo Apertura 2026

La Dirección de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol oficializó a los jueces encargados de impartir justicia en la décima fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. La programación cobra especial relevancia en la cartelera del sábado, jornada en la que juegan el puntero del certamen, Olimpia, en primer turno, y su inmediato perseguidor, Cerro Porteño, en el duelo de fondo.

Olimpia: Leguizamón, baja por precaución

Olimpia jugará el sábado contra Recoleta FC, en el Defensores del Chaco, a las 18:30. El extremo Iván Ezequiel Leguizamón no participará del partido por precaución.

Recoleta FC vs. Olimpia cambia de escenario y va al Defensores

Finalmente Recoleta FC vs. Olimpia no será en Ciudad del Este. El partido, por la fecha 10 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay, cambió de sede.

Olimpia: Regreso del elenco estable

Después de su experiencia para nada positiva contra San Lorenzo (1-1), con una mezcla de titulares y suplentes, Olimpia recurre a su elenco estable para el partido del sábado frente a Recoleta FC, a disputarse en Sajonia, a las 18:30.