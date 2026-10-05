Cerro Porteño vs. Sportivo 2 de Mayo: fecha 13 del Clausura 2026 en vivo

El margen de error para el conjunto azulgrana es prácticamente nulo. Con una campaña irregular que registra 5 victorias, 2 empates y 5 derrotas, el “Ciclón” se encuentra relegado de los puestos de vanguardia y necesita una racha triunfal que le permita enderezar el rumbo en el campeonato. Si bien la Copa Paraguay asoma como una vía alternativa y directa hacia la Copa Libertadores, puertas adentro saben que la camiseta exige pelear hasta el final en el Clausura. Para lograrlo, deberán hacer pesar su localía ante su gente y dejar atrás las dudas futbolísticas.

Del otro lado de la cancha aparecera el Sportivo 2 de Mayo, un equipo que supo liderar gran parte del certamen pero que sufrió un bajón en su rendimiento en las últimas fechas (con dos derrotas y un empate). El “Gallo” norteño urge de una victoria en Barrio Obrero para cortar la mala racha, reencontrarse con su mejor versión y consolidar su gran objetivo del año: meterse en zona de clasificación a un torneo internacional, respaldado por una campaña de acumulativo que mantiene firme su promedio.

Cerro Porteño vs. Sportivo 2 de Mayo: minuto a minuto en vivo

18:15 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Costas presentará el siguiente equipo para recibir a Sportivo 2 de Mayo: Manuel Roffo; Iván Ramírez, Víctor Gustavo Velázquez, Lucas Quintana y Guillermo Benítez; Ignacio Aliseda, Jorge Morel, Carlos Chena y Juan Manuel Iturbe; Jonatan Torres y Pablo Vegetti. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

18:15 Sportivo 2 de Mayo, con once definido

El entrenador de Sportivo 2 de Mayo, Eduardo Ledesma anuncia el siguiente once para visitar a Cerro Porteño: Agustín Rossi; Alberto Espínola, Alexis Villalba, Pedro Pablo Sosa, César Ramírez y César Castro; Alan Gómez, Luis Delgadillo, Óscar Romero Adorno y Matías Moya; Tobías Cervera. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

Cerro Porteño vs. 2 de Mayo, por seguir en la pelea

Cerro Porteño y Sportivo 2 de Mayo juegan este lunes en La Nueva Olla, a las 19:15, en un partido en el que los puntos en juego son de vital importante para seguir en la pelea por los puestos de vanguardia del torneo Clausura 2026.

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Cerro Porteño vs. 2 de Mayo: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Cerro Porteño enfrenta hoy a 2 de Mayo por la fecha 13 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Blas Riveros, baja contra 2 de Mayo por una lesión de rodilla

Blas Riveros está descartado en Cerro Porteño para enfrentar hoy al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la fecha 13 del torneo Clausura 2026.

Blas Reguera: “Tenemos conversaciones con los referentes, algunas tensas, otras no tan tensas”

En el marco de los festejos por los 114 años de vida institucional de Cerro Porteño, el presidente del club, Blas Reguera, profundizó en el estado anímico del plantel, el rol clave de los referentes y respondió categóricamente a los rumores sobre supuestos atrasos salariales que habrían afectado el rendimiento del equipo.

Blas Reguera: “Estamos también convencidos de que podemos mucho más”

En medio de los festejos por los 114 años de vida institucional de Cerro Porteño, el presidente del club, Blas Reguera, hizo un repaso del presente azulgrana durante la cena aniversario. A diez meses de haber asumido el cargo tras una campaña intensa y sin transición, el titular del Ciclón analizó el momento deportivo, y dio un mensaje directo que le envió a la masa societaria.