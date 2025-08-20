Estudiantes vs. Cerro Porteño en vivo en Copa Libertadores

Cerro Porteño disputa la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón enfrenta hoy a Estudiantes de Santiago Arzamendia con la obligación de remontar el 0-1 para acceder a la próxima instancia. El partido empieza a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Uno de La Plata.

Estudiantes vs. Cerro Porteño en vivo

26′ Cambio obligado en Cerro Porteño

El entrenador azulgrana, Diego Martínez se ve obligado a realizar su primera modificación en el partido, luego de la lesión de Robert Piris da Motta, quien cedió su lugar a Fabrizio Peralta. ¡Seguí la previa y el partido en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube!

20′ Ascacíbar, amonestado en el local

El volante “pincharrata” Santiago Ascacíbar es el primer amonestado en Estudiantes de La Plata, luego de interrumpir el avance de Jorge Morel, con una barrida abajo. ¡Seguí la previa y el partido en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube!

11′ Martínez recibe la amarilla

El entrenador azulgrana, Diego Martínez recibe la cartulina de amonestación, luego de un efusivo reclamo ante el juez del partido Jesús Noel Valenzuela, ante una presunta mano del jugador de Estudiantes de La Plata. ¡Seguí la previa y el partido en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube!

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

8′ Quintana, el primer amonestado

El zaguero central azulgrana, Lucas Quintana es el primer pintado de amarillo, luego de una dura infracción abajo, con barrida a destiempo contra Cristian Medina. ¡Seguí la previa y el partido en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube!

Unite al canal de ABC en WhatsApp

19:00 ¡Comienza el partido en La Plata!

Estudiantes de La Plata y Cerro Porteño ya juegan en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata, en el duelo de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. ¡Seguí la previa y el partido en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube!

18:30 Estudiantes vs. Cerro por ABC Cardinal

Sintoniza ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5 y ABC TV Paraguay en Youtube para vivir Estudiantes vs. Cerro Porteño.

18:20 Los hinchas de Cerro ingresan a Uno

Los hinchas de Cerro Porteño llegan al estadio Uno para el partido frente a Estudiantes por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. ¡Seguí la previa y el partido en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube!

#LibertadoresXABC | El ingreso de los hinchas de Cerro Porteño al estadio UNO Jorge Luis Hirschi 🟦🟥🏟️



🔴EN VIVO https://t.co/y2NZuKNUSn pic.twitter.com/jwEqcKI64B — ABC Deportes (@ABCDeportes) August 20, 2025

18:15 Los arqueros de Cerro salen al calentamiento

Alexis Martín Arias y Roberto Jr. Fernández ingresan al gramado para realizar la entrada en calor en la previa del partido frente a Estudiantes. ¡Seguí la previa y el partido en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube!

18:10 La formación confirmada de Estudiantes

Eduardo Domínguez anunció la alineación de Estudiantes para recibir a Cerro Porteño: arranca de titular el canterano azulgrana Santiago Arzamendia. ¡Seguí la previa y el partido en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube!

⚽ Nuestra formación para la vuelta de los octavos de CONMEBOL #Libertadores ante Cerro Porteño. pic.twitter.com/Gn5q2XLIB0 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) August 20, 2025

18:05 La formación confirmada de Cerro Porteño

Diego Martínez oficializó la alineación de Cerro Porteño para buscar la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. ¡Seguí la previa y el partido en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube!

📋 Alineación oficial de Cerro Porteño para enfrentar a Estudiantes ⚽️🏟️🌪️ pic.twitter.com/8eUUKfRxZh — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) August 20, 2025

18:00 La caravana de hinchas de Cerro al Uno

Los hinchas de Cerro Porteño viajan de Luján a La Plata para el partido frente a Estudiantes. ¡Seguí la previa y el partido en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube!

#LibertadoresXABC | ¡CARAVANA AZULGRANA RUMBO AL ESTADIO! 🟦🟥



Los buses de hinchas de Cerro Porteño rumbo al estadio UNO Jorge Luis Hirschi, para el partido frente a Estudiantes 🚌🏟️



Aficionados temen no entrar al estadio por la cantidad de cerristas que estarán presentes 👥… pic.twitter.com/e7YM7C8CBQ — ABC Deportes (@ABCDeportes) August 20, 2025

17:40 Así llegaba Cerro Porteño al estadio Uno

Cerro Porteño llegó al estadio para enfrentar a Estudiantes por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. ¡Seguí la previa y el partido en vivo por ABC TV Paraguay en Youtube!

#LibertadoresXABC | ¡El plantel de Cerro Porteño ya está en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi! 🟦🟥🏟️



Así bajaban del bus los jugadores azulgranas rumbo al vestuario. 🚌



🔴EN VIVO https://t.co/y2NZuKNUSn pic.twitter.com/RFs6B5buOk — ABC Deportes (@ABCDeportes) August 20, 2025

17:20 El Cardinal Deportivo, presente en Uno

Comenzó la previa de Estudiantes vs. Cerro Porteño por ABC TV Paraguay en Youtube. ¡Seguí en vivo por streaming!

17:00 Estudiantes vs. Cerro: ¿Dónde ver en vivo?

Cerro Porteño enfrenta hoy a Estudiantes de La Plata por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Conozca en qué canal ver en vivo.

16:40 La formación de Cerro Porteño vs. Estudiantes

Cerro Porteño disputa hoy la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón está obligado a ganar y en consecuencia, Diego Martínez modifica la formación y apuesta por un equipo más ofensivo.

16:20 La única visita de Cerro a Estudiantes fue en 2011

Cerro Porteño enfrenta hoy a Estudiantes por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Hace 14 años, el Ciclón había enfrentado al Pincha en La Plata por la misma instancia del certamen.

16:00 ¿A qué rival mediría Cerro si remonta a Estudiantes?

Cerro Porteño está obligado a remontar a Estudiantes de La Plata para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Si clasifica, enfrentaría a...

16:00 El día que Cerro remontó un 0-1 de visitante

Cerro Porteño debe remontar el 0-1 ante Estudiantes para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. En 2003, el Ciclón había perdido por el mismo resultado contra el DIM en Asunción.

15:40 ¿Qué necesita Cerro para clasificar a cuartos?

Cerro Porteño disputa hoy la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón debe remontar la desventaja para soñar con la clasificación.

15:20 Cerro, por la remontada y la clasificación

Cerro Porteño enfrenta hoy a Estudiantes de Santiago Arzamendia en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón debe remontar el 0-1 de la ida con el objetivo de clasificar a la próxima ronda. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

15:00 ¿A qué hora juega Estudiantes vs. Cerro?

Cerro Porteño enfrenta hoy a Estudiantes de La Plata por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Conozca la hora del partido país por país.