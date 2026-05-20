Cerro Porteño afronta una de las paradas más complejas de su campaña internacional. A partir de las 21:30, el “Ciclón” se medirá ante Palmeiras en el Estadio Allianz Parque por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El desafío no solo es mayúsculo por el peso del rival —considerado históricamente una “bestia negra” para los de Barrio Obrero—, sino también por la urgencia de sumar para mantener el boleto a los octavos de final.

La paridad en el Grupo F es absoluta y no da margen al error. Palmeiras lidera la zona con 8 unidades, seguido de cerca por Cerro Porteño con 7 puntos. Sin embargo, la presión aumenta desde atrás: Sporting Cristal marcha tercero con 6 de los 12 puntos disputados, mientras que Junior de Barranquilla cierra la tabla con apenas una unidad. Un tropiezo en territorio paulista podría comprometer la posición del conjunto paraguayo de cara a la última fecha.

El panorama técnico del compromiso añade dos factores de alta exigencia para el cuadro azulgrana. Por un lado, el poderío futbolístico del “Verdão”, que actualmente comanda las acciones en el exigente Brasileirão. Por el otro, las condiciones de la infraestructura: el “Ciclón” deberá adaptarse rápidamente a la superficie de césped sintético del Allianz Parque, una condición de terreno poco habitual para el fútbol paraguayo y que suele otorgarle una dinámica de juego mucho más veloz a los locales.

Palmeiras vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

A qué hora juega Palmeiras vs. Cerro y dónde ver hoy en directo

Cerro Porteño enfrenta hoy a Palmeiras por la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Conozca a qué hora juega y dónde ver en vivo.

Cerro Porteño apela a la nostalgia y estrenará una histórica camiseta retro ante Palmeiras

La firma PUMA presentó de manera oficial la tercera equipación del “Ciclón” para la temporada 2026. Se trata de una reversión de la emblemática indumentaria visitante utilizada en 1999, la cual será exhibida en el crucial duelo de Copa Libertadores.

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Biedermann y el extraño caso de Ignacio Aliseda: “Un desgarro”

Enrique Biedermann explicó que Ignacio Aliseda está en la fase final de una recuperación muscular. El atacante argentino no juega desde el 4 de abril.

Enrique Biedermann: “Queremos seguir en la Copa Libertadores”

Cerro Porteño enfrenta a Palmeiras por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón busca un triunfo para quedar cerca de los octavos de final.

Cecilio Domínguez, recuperado y a disposición frente a Palmeiras

Cecilio Domínguez está cien por ciento recuperado y es una de las novedades en la lista de viajeros de Cerro Porteño para enfrentar a Palmeiras por la Copa Libertadores 2026.

Con Gustavo Gómez y Maurício, el probable equipo de Palmeiras para recibir a Cerro Porteño

El equipo de Abel Ferreira lidera el Grupo F y asegurará la clasificación con un triunfo en el Allianz Parque. Los paraguayos Gustavo Gómez y Maurício Magalhães Prado se perfilan como titulares ante el “Ciclón” de Barrio Obrero.

Palmeiras publicó el reporte médico sobre la lesión de Ramón Sosa

El extremo paraguayo, Ramón Sosa encendió las alarmas en el ‘Verdão’ tras dejar el campo pasado el primer cuarto de hora en el juego ante Cruzeiro. Aunque evita el quirófano, su presencia en el choque de Copa Libertadores ante Cerro Porteño está prácticamente descartada.

Alerta Cerro Porteño: Palmeiras empató y sufrió la baja de Ramón Sosa por lesión

Palmeiras empató 1-1 con Cruzeiro en la antesala del partido frente a Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2026.