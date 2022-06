Suba de combustibles: de momento no habrá paro de camioneros

Aún no se llegó a un acuerdo entre las autoridades del Gobierno y el gremio de camioneros quienes protestan por la suba del precio de los combustibles. Los transportistas no están de acuerdo con la reducción del 50% del IVA ofrecida por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) porque esto no los beneficiará directamente, según apuntaron. Igualmente, indicaron que no habrá movilizaciones hasta que en asamblea decidan qué acciones tomar.