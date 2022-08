ANDE podría recaudar US$ 60 millones más con inversiones, dice Sosa

Si bien la tarifa de la ANDE es la más competitiva de la región, se la debe sincerar para sostener en el tiempo las inversiones necesarias para el sistema eléctrico paraguayo, agregó Sosa en el panel de Dende que se llevó a cabo el último miércoles.

Informó que la compra de energía (60% del costo operativo sin inversión), así como el tipo de cambio, representan el 70% costo de la empresa eléctrica estatal.

Anualmente, la ANDE recauda US$ 900 millones, mientras que su costo operativo es de aproximadamente US$ 800 millones. “En trasmisión estamos en mejores condiciones hoy, porque tenemos dos líneas de transmisión 500 kV. Se están construyendo grandes obras en transmisión, pero en distribución tenemos muchos problemas en la zona rural, donde hay kilómetros de líneas en distribución”, apuntó Sosa.

Mencionó que el Plan Maestro de la ANDE, con horizonte de 10 años, para transmisión, distribución y generación indica una necesidad de inversión en el sistema eléctrico paraguayo de US$ 6.500 millones, unos US$ 600 millones por año.

El titular de la ANDE dijo también que al existir una tarifa política y no técnica, no se cumple la Ley 966/64, la que indica que la ANDE debe tener una rentabilidad del 8% al 10% sobre sus activos inmovilizados (torres, cableado, entre otros). Los activos inmovilizados ascienden a unos US$ 3.500 millones.

La última modificación de la tarifa de la ANDE fue en 2017, después de 14 años de mantenerse en el mismo nivel. En este plazo en que no se aprobaron aumentos, se requería un ajuste del 80%, pero en el 2017 se ajustó solo 20% la tarifa, explicó.

Sobre el punto añadió que si se cumplía lo establecido en la Ley 966/64 y se ajusta la tarifa, la ANDE no hubiese tenido la deuda de US$ 1.200 millones que hoy tiene. Al respecto, hizo pública su preocupación, porque el servicio de la deuda de la estatal se incrementará en los próximos tres años debido a los vencimientos, razón la cual deberá hacer una reingeniería financiera.

Venta de bloques

Existe un proyecto para que un grupo de empresas privadas adquiera potencia hasta el año 2028, construya subestaciones y abone la tarifa en dólares con ajuste anual. Al respecto, Sosa manifestó que con la venta de bloques de energía se podría no tocar la tarifa y tener un ingreso mayor, pero que eso dependerá de la colocación de esos bloques.

Necesidad de nuevas fuentes

El titular de la ANDE dijo que, de acuerdo con el crecimiento vegetativo registrado en Paraguay, de 6,5% anual en promedio, en el 2030 se estaría utilizando el 100% de la potencia nominal disponible en las binacionales. “Es fundamental empezar ahora nuevas centrales hidroeléctricas y comenzar a diversificar” (las fuentes) , afirmó.

Recordó que existe un proyecto de ley de generación de energía renovable no convencional, principalmente solar y eólica, que tiene media sanción del Senado y que está en estudio en la Cámara de Diputados.