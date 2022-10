Gobierno no descarta ir a solución de controversias por peaje en Hidrovía

El director de la Cuenca del Plata y Navegación Fluvial del Ministerio de Relaciones Exteriores, el consejero Luis Carlos García Escobar, afirmó ayer que el Gobierno no descarta recurrir a una solución de controversias (instancia internacional) en caso de que no se logre resolver en las instancias actuales la situación que se plantea con Argentina en la hidrovía. El vecino país pretende cobrar peaje a la flota que circule por su territorio.

Las declaraciones las brindó durante su intervención en el “III Congreso Internacional sobre Derecho Marítimo”, organizado por el Centro de Estudio de Derecho Marítimo y el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, representados por Fernando Beconi. El evento fue en el salón del Banco Central del Paraguay (BCP).

García recordó que el Tratado de la Hidrovía Paraguay- Paraná, conocido también como el Acuerdo Santa Cruz de la Sierra sobre transporte fluvial, establece -entre otros puntos- que los países integrantes tienen garantizado el libre tránsito por la hidrovía. Cabe recordar que los miembros son Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay.

“El concepto de libertad de tránsito es lo que hoy es objeto de disputa”, dijo.

Añadió que en el tratado se estipuló que los países signatarios pueden fijar tarifas o peajes a la navegación por servicios efectivamente prestados, caso contrario no se puede establecer cualquier derecho en concepto a la navegación sin la anuencia de los Estados miembros.

Gremios del rubro habían mencionado a ABC que el peaje sería por dragado, servicio que no existe, por lo tanto no corresponde el cobro. Recalcaron que no existe tal servicio.

Cabe recordar que el cobro de peaje sería de US$ 1,47 por tonelada de registro neto y la tarifa será aplicada por la Administración General de Puertos (AGP) de Argentina.

La medida involucra a la navegación comprendida desde el km 584 del río Paraná, acceso al Puerto de Santa Fe, hasta la altura del km 1.238 del mismo cauce, zona denominada como de Confluencia.

Teniendo en cuenta que el peaje pretendido de US$ 1,47 por tonelada de registro bruto y considerando la medida de la carga útil de un convoy de 20 barcazas, el cobro sería de unos US$ 20.000 por viaje (ida y vuelta sería doble).

García indicó que la solución de controversias está contemplado en el Acuerdo y el reglamento para su aplicación. La primera instancia son negociaciones directas y en un plazo razonable.

Por otra parte, destacó que la hidrovía es importante para la economía del país.

Intereses políticos en la hidrovía

Beconi, especialista en Derecho Marítimo, fue requerido referente a la posibilidad de que el peaje aplicado por parte de Argentina sería en represalia al “Plan Maestro” que aplicará Paraguay con el apoyo de los Estados Unidos.

“Las relaciones internacionales están basadas en los intereses de los Estados y consideramos que las relaciones entre Paraguay y Argentina son buenas, hoy están afectadas de manera transitoria, y por supuesto siempre hay intereses y cada uno juega por el suyo, pero hemos logrado permanentemente consensos”, dijo.

Hace semanas atrás, el Gobierno anunció la implementación de un proyecto para garantizar la navegabilidad de nuestras aguas. En Argentina, surgieron críticas de que la ejecución del mismo implicará una militarización, lo cual fue negado por el Paraguay.

Agregó que las autoridades están abocadas en resolver la cuestión y existe la esperanza de que los demás países miembros afectados tomen una posición.