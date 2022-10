Subsidio a transportistas ya alcanza G. 100.000 millones

Hasta agosto de este año, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, entregó un total de G. 98.932 millones (US$ 13,8 millones) a empresarios, en concepto de subsidio al pasaje por el servicio del transporte público en el Área Metropolitana de Asunción. Así se informó a través del portal de Acceso a Información Pública (AIP), Expediente N° 59.024.

Al analizar los montos transferidos mensualmente, la tendencia es que el pago total de este 2022 superará al del 2021, que con US$ 20 millones reportó el récord desde la creación del beneficio (2011), conforme a datos anteriores obtenidos por la misma vía. El historial corresponde solo a la compensación del pasaje y no incluye el bono otorgado por única vez de US$ 30.000 para renovación de flota, en 2014.

Solo en el primer trimestre se aprecia un amplio aumento de los pagos, pues en ese lapso de 2021 el Gobierno desembolsó US$ 2,7 millones y en 2022 US$ 7 millones.

Cabe recordar que en junio último, Abdo Benítez cambió las reglas para los pagos y estipuló -por primera vez- pagos anticipados por la prestación del servicio sin que haya concluido el análisis de la tarifa técnica. Este último es el cálculo del valor del servicio y se realiza a partir de los datos obtenidos del billetaje electrónico; examina los costos operativos y los recursos necesarios para cubrirlos, por lo que la cantidad de pasajeros es clave (define los ingresos).

Teniendo en cuenta que el precio del pasaje (definido por la tarifa técnica) no es lo que paga el usuarios, la diferencia lo abona el Estado con recursos de todos los contribuyentes del país.

El análisis de la tarifa tiene una duración de tres meses, según reportó el Viceministerio de Transporte. Hasta antes de junio, se aguardaba el resultado para concretar los desembolsos a los empresarios.

Ahora, por mandato del Decreto N° 7296, se realizan pagos en el mes a aquellos interesados que registran “buen historial”. Se trata de un anticipo pues el monto que corresponde al mes se desconoce porque la tarifa todavía existe.

De esta manera, el anticipo se define conforme al promedio de los últimos tres meses y se otorga el equivalente al 50%, según el artículo 8 del decreto.

Sin embargo, el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, habilitó más de lo que corresponde, pues dice que el anticipo fue del 60%. Se desconoce el motivo por el cual así lo hizo.

Tendencia alcista del subsidio

Al analizar los desembolsos mensuales dados como anticipados y compararlos con los del 2021, se aprecia que el anticipo representa aproximadamente en 80% al la cifra del año pasado. Y es la base de ese mes - equivalente en un 60%, es decir, se pagará más-.

Por otra parte, cabe señalar que en caso de que el pago es superior a lo que corresponde en el mes por tarifa técnica, el Estado puede considerar el dinero como su favor y “amortiguar” al mes siguiente.

Subsidios para buses de horario nocturno

Entre las nuevas reglas de Abdo Benítez están subsidios a transportistas “por kilómetro recorrido” en horario nocturno, y cubre el honorario del chofer y combustible.

El objetivo, según el viceministro Sánchez, es garantizar el servicio en el horario que es menor la demanda y dispara la tarifa, pues hay menos pasajeros y los costos operativos son iguales.

ABC solicitó una copia de esa reglamentación en el citado expediente pero el Gobierno ignoró tal ítem, siquiera precisó si sigue pendiente de aplicación o alguna otra novedad.